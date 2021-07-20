الاستعلام عن سداد فاتورة الأرضى 2021 عبر موقع المصرية للاتصالات

الاستعلام عن سداد فاتورة الأرضي 2021 عبر موقع المصرية للاتصالات.. زاد البحث مؤخرًا عن الطرق الخاصة بالسداد، ترصد جريدة "الدستور" من خلال هذا التقرير خطوات الاستعلام الإلكتروني عن الفاتورة الربع سنوية ووسائل الدفع الإلكتروني التي حددتها شركة المصرية للاتصالات بشكل رسمي.

فاتورة التليفون الأرضي ٢٠٢١

تستمر الشركة المصرية للاتصالات «we»، تحصيل فاتورة الاستهلاك الخاصة بالتليفون الأرضي المنزلي الربع الأول 2021 عن استهلاك آخر ثلاثة أشهر.

خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي 2021

من أجل معرفة قيمة فاتورة التليفون الأرضي لا بد من اتباع الخطوات الرئيسية التالية والتي تتمثل في

الدخول على رابط الشركة المصرية للاتصالات من هنا.

billing.te.egar-EG

في حالة الاستعلام برقم التليفون يجب الضغط على الاستعلام برقم التليفون، ثم إدخال كود المحافظة، ثم كتابة رقم التليفون الأرضي المراد الاستعلام عنه.

في حالة الاستعلام برقم الحساب يتم الضغط على رقم الحساب، ثم كتابة رقم الحساب.

ويمكن للعملاء الاستعلام عن قيمة الفاتورة من خلال الموقع الإلكترونى للشركة على الإنترنت te.eg أو الاتصال برقم الخط الساخن 19777 بسعر المكالمة العادية، ويتم الاستعلام برقم التليفون الأرضي.

خطوات الاستعلام عن سداد فاتورة الأرضي 2021 عبر موقع المصرية للاتصالات

يمكن لعملاء الشركة المصرية للاتصالات إتباع الخطوات التالية للاستعلام عن إجمالي قيمة فاتورة التليفون الأرضي الربع سنوية إلكترونيا دون الذهاب إلى مقرات السنترالات التابعة للشركة.

الخطوة الأولى: تسجيل الدخول عبر الموقع الرسمي لشركة المصرية للاتصالات من خلال هذا الرابط ( من هنا ).

). الخطوة الثانية: اختيار أيقونة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي.

الخطوة الثالثة: رقم التليفون الأرضي مسبوق بكود المحافظة التابع لها السنترال المقيد به.

الخطوة الرابعة: كلمة الاستعلام عن الفاتورة الربع سنوية.

الخطوة الخامسة: رسالة نصية بها إجمالي قيمة الفاتورة الربع سنوية للتليفون الأراضي بالتفاصيل.

وسائل الاستعلام عن سداد فاتورة الأرضي 2021 عبر موقع المصرية للاتصالات