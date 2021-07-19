«البكرى»: الاستثمار الرياضى إحدى أدوات الشركات لجلب التمويل السريع

قال الخبير الاقتصادي أحمد البكري، إن طرح فريق كرة القدم بنادي غزل المحلة في البورصة عبر وزارة قطاع الأعمال العام يسهم في تنشيط سوق الاستثمار الرياضي في مصر.

وأضاف "البكري" في تصريحات لـ"الدستور"، أن الاستثمار الرياضي بات إحدى الأدوات الهامة التي تلجأ إليها الشركات في إطار العمل علي جلب موارد مالية إضافية عبر الاستثمار الرياضي.

وأوضح أنه يوجد نماذج ناجحة للاستثمار الرياضي مثل الشرقية للدخان والبنك الأهلي وسيراميكا كليوباترا وبيراميدز ووادي دجلة.

وأشار البكري إلى أن طرح فرق الكرة في البورصة يسهم في تنشيط سوق المال ويضاعف من فرص تمويل الشركات.

وأوضح أن الشركات أصبحت تنظر للاستثمار الرياضي رؤية صناعة مهمة لجلب التمويل عبر كرة القدم، مشيرا إلى أن هناك نماذج ناجحة للغاية من الشركات في الاستثمار الرياضي.

وأكد أن الاستثمار الرياضي أصبح نوعا مهما لجذب الاستثمارات الأجنبية وتوفير تمويل سريع عبر استخدام جيد ومدروس.

وقال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إنه سيتم طرح شركة فريق كرة القدم بنادي غزل المحلة خلال شهر سبتمبر القادم.

وأضاف وزير قطاع الأعمال العام في تصريحات سابقة لـ"الدستور"، إنه تم توجيه بنك الاستثمار المسئول عن عملية الطرح أن يكون الطرح جاهزا خلال شهر سبتمبر المقبل.

وأوضح وزير قطاع الأعمال العام أنه تم استئناف جلسات برنامج الطروحات الحكومية مرة أخرى.

وأوضح الوزير أنه يتم تطوير نادي غزل المحلة على أعلى مستوى في إطار تنمية النشاط الرياضي في غزل المحلة .

وأشار الوزير إلى أنه تم جلب رعايات لفريق كرة القدم، موضحا أن السبب الرئيسي في طرح شركة فريق كرة القدم هو تمويل استمرار الفريق في الدوري الممتاز وإنشاء النشاط الرياضي حيث تم فصل النشاط الصناعي عن الرياضي.