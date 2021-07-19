عضو «رجال الأعمال»: «حياة كريمة» من أفضل المبادرات التي تم إطلاقها

قال عمرو فتوح عضو لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين، عضو مجلس إدارة جمعية مستثمري مدينة بدر، إن مبادرة حياة كريمة تعد أفضل مبادرة إنسانية واجتماعية تم إطلاقها في مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف فتوح في تصريح لـ"الدستور"، أن المشروع يعد أكبر مشروع تنموي حدث في تاريخ مصر، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، مؤكدًا أن هناك أسر كثيرة استفادت من تلك المبادرة في القري والمراكز بالصعيد.

وتابع عضو لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين، عضو مجلس إدارة جمعية مستثمري مدينة بدر، أن المواطن المصري تحمل إجراءات الإصلاح الاقتصادي خلال السنوات الماضية، والآن كرمت الحكومة تلك المواطن بإطلاق تلك المبادرة العظيمة.

وفي سياق منفصل، أشاد المهندس عمرو فتوح عضو لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين، عضو جمعية مستثمري مدينة بدر، بالمبادرة الرئاسية الخاصة بالتمويل العقاري على تقسيط 30 سنة.

وأضاف فتوح، أن تلك المبادرة ستساعد عدد كبير من المصانع الي زيادة إنتاجها ولاسيما مصانع مواد البناء، وأيضًا المصانع الخاصة بالأدوات الكهربائية ومصانع الدهانات والسيراميك وغيرهم.

وتابع عضو لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين، عضو جمعية مستثمري مدينة بدر، أن الحكومة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي عملت خلال الفترة الماضية على تشييد عدد كبير من المشروعات القومية والتنموية، والتي ساعدت على خفض معدلات البطالة من خلال توفير عدد كبير من فرص العمل، فضلاً عن تنشيط حركة الصناعة والمصانع.

وأكد عضو لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين، عضو مجلس إدارة جمعية مستثمري مدينة بدر، ان رجال الأعمال والمستثمرين علي أتم استعداد للمشاركة في تلك المبادرات الهامة لتحسين مستوى معيشة المواطن المصري.