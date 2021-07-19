محمد رشدى.. سيد الأغنية الشعبية

ولد محمد رشدى فى ٢٠ يوليو ١٩٢٨، بمحافظة كفرالشيخ، حفظ القرآن منذ صغره، وظهرت موهبته الغنائية عندما كان فى المرحلة الابتدائية، وعشقه للغناء جعله يتجه للموالد، فكان الطفل المتألق بمولد إبراهيم الدسوقى. سافر إلى القاهرة ليدرس فى معهد فؤاد الأول للموسيقى... ثم عمل مطربًا فى الإذاعة..وتعرف على الشاعر عبدالرحمن الأبنودى والملحن بليغ حمدى. قدم «رشدى» الأغنية الشعبية بشكل جديد بفضل «الأبنودى» و«بليغ».. وحقق نجاحًا كبيرًا لم يتوقعه هو شخصيًا وليس أدل على ذلك مما حققته أغنيته «عدوية».

غار منه العندليب، وحدث بينهما الكثير، لكن «رشدى» بقى فى موقعه على قمة الغناء الشعبى.. حتى قابل ربه وهو فى هذه المكانة الرفيعة.