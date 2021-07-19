الإثنين 19 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

تعقيم مسجد السيدة زينب استعدادا لصلاة عيد الأضحى (فيديو)

تعقيم مسجد السيدة
تعقيم مسجد السيدة زينب

بدأت وزارة الأوقاف حملات تعقيم ونظافة موسعة للمساجد التابعة لها في جميع المحافظات لاستقبال صلاة عيد الأضحى المبارك.

FB_IMG_1626709334027
تعقيم مسجد السيدة زينب 

وشهد مسجد السيدة زينب عملية التعقيم قبل إقامة صلاة عيد الأضحى المبارك به غداً في تمام الساعة 5.32 صباحاً، كما وضع عمال المسجد علامات التباعد الاجتماعي بين المصلين لتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية داخل المسجد للتصدي لفيروس كورونا المستجد.

FB_IMG_1626709328745
تعقيم مسجد السيدة زينب 

وقام عمل المسجد باستخدام آلات الرش لتغطية كافة أرجاء المسجد بالمواد المطهرة كما قاموا بتعقيم حوائط وأرضية المسجد بالكامل باستخدام المواد المطهرة مثل الكلور والصابون والماء بالملح حرصاً منهم علي عدم انتشار فيروس كورونا بين المصلين أثناء تأدية صلاة عيد الأضحى المبارك.

FB_IMG_1626709307822
تعقيم مسجد السيدة زينب 

ويحرص القائمون على مسجد السيدة زينب على تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية بعد أن أغلقت أبواب المسجد في العام الماضي لمنع انتشار فيروس كورونا، وفرضت إجراءات احترازية مشددة بين المصلين من بينها تحديد مدي زمني للصلاة وإغلاق أماكن الوضوء وارتداء الكمامات عند دخول المساجد.

FB_IMG_1626709319325
تعقيم مسجد السيدة زينب 

ويحكي محمد، أحد القائمين على عملية التعقيم، أن خدمة بيوت الله شرف كبير يعتز به لذلك يحرص على نظافة المساجد و تعقيمه وأن يكون في أحسن وأكمل وأتم وجوه النظافة والطهارة والبهاء والنقاء.

FB_IMG_1626709317034
تعقيم مسجد السيدة زينب 

وأضاف يوسف، أحد الشباب القائمين على عملية تعقيم مسجد السيدة زينب، أنه سعيد بذلك العمل الذي يخدم بها بيوت الله ويمنع انتشار فيروس كورونا المستجد بين المصلين والمواطنين، يستكمل أنه وجميع فريق التعقيم يحرصون على نشر المواد المطهرة في جميع أرجاء المسجد باستخدام آلات الرش بعيدة المدى.

 

FB_IMG_1626709334027
تعقيم مسجد السيدة زينب 
تعقيم مسجد السيدة زينب مواد مطهرة الات الرش صلة عيد الأضحى

رئيس التحرير

وائل لطفي

اتحاد شباب الجمهورية.. هل يستوعب الجميع؟

الأكثر قراءة

أجمل رسائل التهنئة بعيد الأضحى المبارك 2021 مكتوبة للأصدقاء والأهل

«الوزير» يستجيب لمطالب أهالي الإسكندرية بشأن مسار مشروع «مترو أبوقير»

حبس عبدالناصر سلامة 15 يومًا بتهمة تمويل الإرهاب

صور تهنئة بمناسبة عيد الأضحى 1442.. أجمل رسائل تهنئة العيد الكبير 2021

وقفة عرفات.. موعد آذان المغرب اليوم الإثنين وفضل دعاء يوم عرفة

نقابة المهن التثميلية ترد على أخبار وفاة الفنان الشاب محمد السعدنى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

أليفة رفعت.. تحطيم الأقلام

ماجد حبته

انهيار سدّين.. إنذار من الصين

محمود خليل

علقة ساخنة ثمن شائعة «اختفاء الوالى» و«عدل أفندينا»

جمال-أسعد

ثورة يوليو

ماجد حبته

داعش.. النسخة السمراء

محمد فوزي

مصر ولبنان

علي سعدة

بطل من ورق

د. منى حلمى

لا أحد يستطيع خنق الحرية

صور

تعقيم المساجد استعدادا لاستقبال العيد

المدبح.. محطة الأضحية الأخيرة

شوادر اللحوم تستعد للعيد

محطة تل أبيب

المزيد

100 مستوطن يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

إسرائيل تسجل 829 حالة إصابة جديدة بكورونا

أشتية: اقتحامات المستوطنين لباحات المسجد الأقصى يستدعى تدخلا دوليا لوقفه