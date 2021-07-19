تعقيم مسجد السيدة زينب استعدادا لصلاة عيد الأضحى (فيديو)

بدأت وزارة الأوقاف حملات تعقيم ونظافة موسعة للمساجد التابعة لها في جميع المحافظات لاستقبال صلاة عيد الأضحى المبارك.

تعقيم مسجد السيدة زينب

وشهد مسجد السيدة زينب عملية التعقيم قبل إقامة صلاة عيد الأضحى المبارك به غداً في تمام الساعة 5.32 صباحاً، كما وضع عمال المسجد علامات التباعد الاجتماعي بين المصلين لتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية داخل المسجد للتصدي لفيروس كورونا المستجد.

تعقيم مسجد السيدة زينب

وقام عمل المسجد باستخدام آلات الرش لتغطية كافة أرجاء المسجد بالمواد المطهرة كما قاموا بتعقيم حوائط وأرضية المسجد بالكامل باستخدام المواد المطهرة مثل الكلور والصابون والماء بالملح حرصاً منهم علي عدم انتشار فيروس كورونا بين المصلين أثناء تأدية صلاة عيد الأضحى المبارك.

تعقيم مسجد السيدة زينب

ويحرص القائمون على مسجد السيدة زينب على تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية بعد أن أغلقت أبواب المسجد في العام الماضي لمنع انتشار فيروس كورونا، وفرضت إجراءات احترازية مشددة بين المصلين من بينها تحديد مدي زمني للصلاة وإغلاق أماكن الوضوء وارتداء الكمامات عند دخول المساجد.

تعقيم مسجد السيدة زينب

ويحكي محمد، أحد القائمين على عملية التعقيم، أن خدمة بيوت الله شرف كبير يعتز به لذلك يحرص على نظافة المساجد و تعقيمه وأن يكون في أحسن وأكمل وأتم وجوه النظافة والطهارة والبهاء والنقاء.

تعقيم مسجد السيدة زينب

وأضاف يوسف، أحد الشباب القائمين على عملية تعقيم مسجد السيدة زينب، أنه سعيد بذلك العمل الذي يخدم بها بيوت الله ويمنع انتشار فيروس كورونا المستجد بين المصلين والمواطنين، يستكمل أنه وجميع فريق التعقيم يحرصون على نشر المواد المطهرة في جميع أرجاء المسجد باستخدام آلات الرش بعيدة المدى.