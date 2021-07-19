وزير الصحة التونسى: لا خسائر بشرية بسبب نقص الأكسجين

أكد وزير الصحة التونسي فوزي المهدي، أنه لم تقع أية خسائر بشرية أو ضحايا بسبب نقص الأكسجين.



وقال المهدي، في مؤتمر عقده الإثنين، إن الدولة تسعى خلال المرحلة الراهنة إلى كسر حلقة العدوى بفيروس كورونا المستجد.

ودعا وزير الصحة التونسي، مواطني بلاده، إلى جعل عيد الأضحى فرصة لكسر حلقة العدوى عبر الالتزام بضوابط التباعد الاجتماعي والتقليل من الزيارات العائلية.

ووصلت، الإثنين، إلى مطار قرطاج الدولي، في تونس، طائرة مساعدات طبية إسبانية تحمل على متنها مكثّفات أكسجين وآلات تنفس صناعي ومعدات طبية متنوّعة لدعم الجهود المبذولة لمجابهة جائحة كورونا.



تجدر الإشارة إلى أن السلطات التونسية كانت قد فرضت إغلاقًا جزئيًا في العاصمة تونس اعتبارًا من أول شهر يوليو الجاري منعت بموجبه كافة التجمعات في وقت تسجل فيه البلاد أعداد وفيات قياسية جراء فيروس "كورونا".

كورونا حول العالم

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم بلغ 4. 190 مليون حتى صباح اليوم الإثنين فيما وصل عدد جرعات اللقاحات المعطاة إلى 62. 3 مليار جرعة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 0600 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 190 مليونًا و427 ألف حالة، كما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات ارتفع لأربعة ملايين و89 ألف حالة.

وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، كشفت البيانات المجمعة لوكالة "بلومبرج" للأنباء عن إعطاء 62. 3 مليار من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة والأرجنتين وكولومبيا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا وإيران وبولندا.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، يليها الاتحاد الأوروبي ثم الهند والولايات المتحدة والبرازيل والمملكة المتحدة واليابان وتركيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، نظرًا لتباين الدول من حيث عدد السكان.