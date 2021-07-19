تعرف على دعاء ذبح الأضحية وفضائلها

يستعد المسلمون صباح غد الثلاثاء لأداء صلاة عيد الأضحى، ومن ثم ذبح الأضحية تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، وتوجد العديد من الطقوس التي نعتاد عليها في مثل تلك الأيام، ونقوم ببعض الأدعية، فهي من أفضل أوقات الاستجابة.

وعن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ -رضي الله عنهما- قَالَ: ذَبَحَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ الذَّبْحِ كَبْشَيْنِ أَقْرَنَيْنِ أَمْلَحَيْنِ مُوجَأَيْنِ -أي خصيَّيْن-، فَلَمَّا وَجَّهَهُمَا قَالَ: «إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ عَلَى مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ، وَعَنْ مُحَمَّدٍ وَأُمَّتِهِ بِاسْمِ الله، وَالله أَكْبَرُ، ثُمَّ ذَبَحَ».

ويمكن لمن يريد أن يذبح أضحيته أن يقول: (بسم الله، والله أكبر، اللهم هذا منك ولك، هذا عني)، ويستحب بعد ذلك التكبير ثلاثا والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجب على المضحي أن يصبر حتى تسكن جميع أعضاء الأضحية أي لا يتجاوز محل الذبح إلى النخاع، وهو الخيط الأبيض الذي في داخل العظم، ولا يسلخ قبل زوال الحياة عن جميع جسدها.

ويوجد أيضا دعاء لذبح كبش الأضحية: "اللهم هذه عني وعن أهل بيتي، ومن الممكن أن يذكر اسمه فيقول: اللهم تقبل من فلان وآل فلان، ويكون هذا الدعاء بعد التسمية والتكبير، فكان النبي عليه الصلاة والسلام في دعائه عندما أراد أن يذبح أضحية (باسمِ اللهِ، اللهم، تقبل من محمدٍ وآلِ محمدٍ، ومن أُمَّةِ محمدٍ).

ويمكن الدعاء أيضا: "اللهم منك وإليك، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت، وأنا من المسلمين".

للأضحية العديد من الفضائل منها أنها صدقة للفقراء والمساكين، وإكرام للأقارب والأصدقاء، وطريقة للتعبير عن شكر الله على نعمه الكثيرة.