تونس تخصص أيامًا مفتوحة للتطعيم ضد كورونا فى عطلة الأضحى

أعلنت وزارة الصحة التونسية، الإثنين، تنظيم أيام مفتوحة في عطلة عيد الأضحى، لتلقي جرعات من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في مسعى لتسريع حملة التطعيم المتعثرة منذ منتصف مارس الماضي.

وقال وزير الصحة، فوزي مهدي في مؤتمر صحفي إن السلطات الصحية ستضع جرعات من لقاحي سينوفارم الصيني وأسترازينيكا البريطاني في 29 مركزا صحيًا لاستقبال الراغبين في التطعيم.

ولن يكون هؤلاء مطالبين بانتظار الرسائل الرقمية على هواتفهم الخلوية للذهاب إلى مراكز التطعيم.

وستمتد الأيام المفتوحة خلال يومي غد الثلاثاء وبعد غد الأربعاء. ووفق آخر تحديث لوزارة الصحة، تلقى حتى يوم أمس الأحد مليونان و385 ألفًا و176 شخصًا اللقاح من بينهم أكثر من 912 ألفًا تم تحصينهم بالكامل.

وتهدف الحكومة الوصول إلى تطعيم 5ر5 مليون شخص بنهاية العام الجاري، أي نصف سكان البلاد.

ومع زيادة مخزون اللقاحات بفضل الهبات التي تلقتها تونس الشهر الجاري من بعض الدول ووصول دفعات من عمليات الشراء المباشرة، أصبح بالإمكان زيادة أعداد الملقحين والبالغ في المتوسط ما بين 30 ألفًا و35 ألفًا يوميا.

وتابع الوزير مهدي قائلًا: "اللقاحات متوفرة الآن لدينا 2ر3 مليون جرعة وسنسرع في حملة التطعيم".

ويمثل التطعيم أحد الخيارات الرئيسية في تونس لمنع تفشي العدوى على نطاق أوسع والتخفيف من أعراض الفيروس.

وأوضح وزير الصحة التونسي أنه ستجري زيادة مراكز التطعيم وإشراك الصيدليات في الحملة.

وتواجه البلاد وضعًا وبائيًا خطيرًا في ظل تسجيل أعداد قياسية من الإصابات والوفيات منذ بداية شهر يوليو الجاري، وتوقع الوزير مهدي بداية انفراج الأزمة انطلاقًا من منتصف أغسطس.