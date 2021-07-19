الإثنين 19 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

يحلم بمهنة طبيب بيطرى.. أصغر جزار فى «مدبح السيدة»: «الكل بيقولي يا معلم»

أصغر جزار
أصغر جزار

قال محمد رمضان، أصغر جزار في مذبح السيدة زينب، صاحب الـ7 سنوات والشهير بـ"بوحة" إنه يعمل في المدبح منذ عامين، حيث كان يذهب برفقة والده وجده،  فهما من كِبار الجزارين بأشهر مدابح مصر، متابعًا: "أنا بحب أروح معاهم وهم كانوا بيسبوني أتعامل مع الناس من سن صغيرة عشان أقدر أكون قد المسئولية وأبقى جزار فعلًا، ومبقاش عيل بيلعب زي ما فيه ناس كتير بتفكر".

وأوضح بوحة، لـ"الدستور"، أنه يذهب إلى المدبح في فترة الإجازات فقط، لأن يدرس في الصف الثاني الابتدائي حاليًا، متابعًا: "أنا بلبس لبس الجزارين بالظبط وبعلق السكاكين في رجلي وأول ما بدخل المدبح الكل بيقولي يا معلم، عشان محدش بيتعامل معايا على أني طفل ودا بيخليني مبسوط جدًا".

وأضاف صاحب الـ7سنوات أن اسم "بوحة" لازمه من البداية بسبب خوفه الشديد من الخراف والجاموس، وكان بمجرد رؤيتها يمتلكه الخوف ويجري سريعًا محاولًا الخروج من المدبح، ولكن جده ووالده ساعداه على التعامل معها دون خوف، حتى أصبح أصغر جزار في مدبح السيدة زينب، مشيرًا إلى أنه يحصل على أموال خاصة به من عمله كجزار.

يكمل بوحة قائلًا: "دي شغلانة جدودي والحمد لله إن فترة أزمة كورونا اللي كانت موقفة حالنا عدت، وإحنا بنحاول على قد ما نقدر ناخد بالنا، واحتياطاتنا عشان سلامتنا وسلامة زباينا، وربنا يخلصنا من الأزمة دي على خير"، مختتمًا قوله: "أنا نفسي أكون دكتور بيطري لما أكبر برضو وأبقى في مهنة أجداد أجدادي اللي أنا فخور بيها".

محمد رمضان بيطري رمضان مصر الجزار الدستور

رئيس التحرير

وائل لطفي

يعقوب.. حليف الشيطان الذى بشّر بالحرية والإخاء والمساواة

الأكثر قراءة

أجمل رسائل التهنئة بعيد الأضحى المبارك 2021 مكتوبة للأصدقاء والأهل

«الوزير» يستجيب لمطالب أهالي الإسكندرية بشأن مسار مشروع «مترو أبوقير»

حبس عبدالناصر سلامة 15 يومًا بتهمة تمويل الإرهاب

صور تهنئة بمناسبة عيد الأضحى 1442.. أجمل رسائل تهنئة العيد الكبير 2021

وقفة عرفات.. موعد آذان المغرب اليوم الإثنين وفضل دعاء يوم عرفة

نقابة المهن التثميلية ترد على أخبار وفاة الفنان الشاب محمد السعدنى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

علقة ساخنة ثمن شائعة «اختفاء الوالى» و«عدل أفندينا»

جمال-أسعد

ثورة يوليو

ماجد حبته

داعش.. النسخة السمراء

محمد فوزي

مصر ولبنان

علي سعدة

بطل من ورق

د. منى حلمى

لا أحد يستطيع خنق الحرية

مؤمن المحمدي

الاتحاد المختلط

عبدالوهاب داود

عن فوضى النشر والطبعات الوهمية فى معرض الكتاب

صور

تعقيم المساجد استعدادا لاستقبال العيد

المدبح.. محطة الأضحية الأخيرة

شوادر اللحوم تستعد للعيد

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تسجل 829 حالة إصابة جديدة بكورونا

أشتية: اقتحامات المستوطنين لباحات المسجد الأقصى يستدعى تدخلا دوليا لوقفه

السفارة الإسرائيلية: "تل أبيب" غير مسؤولة عن تطورات أزمة سدالنهضة