«الناجى الوحيد».. إسباني يعيش في 2027 يثير الرعب بفيديوهات لنهاية العالم

زعم شاب إسباني يدعى «الناجي الوحيد» على حسابه (Unico Sobreviviente) بـ«تيك توك» أنه فاقد للذاكرة واستيقظ في عام 2027 بمستشفى في مدينة فالينسيا الإسبانية، ويعيش بمفرده في العالم بعد انقراض البشر.

وصوّر الشاب الإسباني فيديوهات حية لمناطق عسكرية ومعالم سياحية ومطاعم ومستشفيات فارغة تمامًا من البشر، ودخل في تحد مع متابعيه الذين طلبوا منه تصوير فيديوهات «لايف» من أماكن مزدحمة جدًا، لكن المثير بالفعل أنه صوّرها وظهرت فارغة تمامًا من البشر، كما أن جميع الأجهزة الإلكترونية الموجودة فيها كانت تظهر أن التاريخ 2027.

وطلب منه أحد متابعيه سؤال جهاز «إليكسا» (جهاز ذكاء اصطناعي شبيه لخدمة «سيري» على الأيفون ويوفر بعض المساعدات الحياتية مثل سماع الموسيقى ونقل الأخبار والطقس والتاريخ) عن تاريخ اليوم، وكانت إجابته أن التاريخ 21 مارس 2027، كما طلب منه آخر أن يزور القصر الإسباني في فالنسيا مقابل 500 ألف دولار لأنه شديد الحراسة، وبالفعل دخل القصر وزار المتحف دون رقابة وظهور أي شخص في اللايف.

ودخل «الناجي الوحيد» في تحد آخر مع المتابعين، حيث أخفى سلاسل وميداليات في مناطق معينة أثناء التصوير، وطلب من متابعيه العثور عليها وبالفعل ذهب بعض متابعيه إلى تلك الأماكن وعثروا على تلك الهدايا.

وفي السياق، تحدت محطة تليفزيونية صاحب هذا الحساب، حيث وضعت له كتابًا بزاوية مخفية من الاستوديو وطلبت منه الحصول عليه، وبشكل غير متوقع تسلل الشخص إلى الاستديو وأخذ الكتاب، حيث أظهرت تسجيلات كاميرات المراقبة ظلًا غامضًا وشفافًا.

وفسر العديد من متابعي حساب «الناجي الوحيد» الموضوع بأنه يعيش بعالم موازٍ في 2027 لكنه ما زال يتصل بـ2021، بينما فسر آخرون ما حدث بأنه حملة ترويجية للسياحة الإسبانية في مرحلة ما بعد وباء فيروس كورونا.

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