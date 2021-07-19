الإثنين 19 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

عالم روسى يكشف عن أعراض جديدة لفيروس كورونا

كورونا
كورونا

أعلن عالم الفيروسات في جامعة نوفوسيبيرسك، العضو المراسل في أكاديمية العلوم الروسية، الدكتور سيرجي نيتيسوف، عن أن أعراض الجهاز الهضمي أصبحت أكثر انتشارا بين المصابين بـ"كوفيد-19".

وأشار العالم الروسي في حديث لصحيفة "إيزفيستيا"، إلى أن أعراض الجهاز الهضمي أصبحت أكثر شيوعا من فقدان حاستي الشم والتذوق بين المصابين بمرض "كوفيد-19"، موضحا أن هذا يعني أن الفيروس التاجي المستجد "دلتا" يتكاثر بسرعة في داخل الجسم، ما يسبب تغير الأعراض.

وقال: "هناك زيادة في بعض الأعراض وانخفاض في أخرى، فالكثير من المصابين لا يشتكون من فقدان حاسة الشم أو التذوق، بل من مشكلات في الجهاز الهضمي".

وأشار إلى أن هذا يحدث نتيجة التغيرات في بنية مستقبلات بروتين S في الفيروس، وكذلك تفاعله مع خلايا الجسم.

وأضاف: "يبدو أنه أصبح يرتبط به أفضل.. ومثل هذه الخلايا موجودة في الرئتين وجدران الأوعية الدموية وفي الأمعاء.. ويحتمل جدا أن هذا تسبب في حدوث تحول في الأعراض".

يشار إلى أن لجنة الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية حذرت الأسبوع الماضي من إنهاء العمل بالاجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا بشكل مبكر.

وقالت اللجنة، ومقرها جنيف، إن" استخدام الكمامات، والتباعد الاجتماعي، ونظافة الأيدي، وتحسين تهوية الأماكن المغلقة لا تزال الأساس في الحد من انتقال- فيروس كورونا".

وأضافت اللجنة: "يجب مواصلة مواءمة إجراءات الصحة العامة المعمول بها في الاستجابة للحالات الفردية أو الجماعية، بما في ذلك تتبع المخالطين والحجر الصحي والعزل، في إطار السياق الوبائي والاجتماعي وتطبيقها".

وأوصت اللجنة بالإبقاء على حالة الطوارئ بشأن المخاوف الدولية التي أعلنتها منظمة الصحة العالمية في 30 يناير 2020.

وتجتمع اللجنة كل ثلاثة أشهر تقريبًا لإعادة تقييم الوضع.. ويعد هذا هو الاجتماع الثامن لها منذ ظهور أول إصابة بفيروس كورونا في الصين.

ترتيب إصابات كورونا على مستوى العالم 

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها  كمضاد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19 "، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، والمكسيك، وإندونيسيا، وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

فيروس كورونا عالم روسي متحور دلتا أعراض جديدة الجهاز الهضمي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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