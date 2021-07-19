الإثنين 19 يوليو 2021
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د. محمد الباز
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للمبتدئات في المطبخ.. أسرع طريقة لعمل اللحمة بالبصل

لحمة بالبصل
لحمة بالبصل

يعتبر طبق اللحم بالبصل من أشهى الأكلات التي يعشقها المصريين، ويقبلون على إعدادها لا سيما في أيام عيد الأضحى المبارك.

وفي االسطور التالية نقدم أفضل شكل لتقديم طبق البصل باللحم على الطريقة المصرية، يمكن للمبتدئات في المطبخ أن يقومون بتجهيزها بسهولة، وسوف تنال هذه الوصفة إعجاب الكبار والصغار من الأسرة خاصة أولئك الذين لا يحبون الفتة والأكلات الأخرى التي تقدم في عيد الأضحى المبارك.

أولًا مكونات عمل لحمة بالبصل:

نحتاج لتحضير لحمة بالبصل حوالي نصف كليو من اللحم البقري ويمكن زيادة كمية اللحم حسب الرغبة.

نقوم نتقطيع كميات كبيرة من البصل إلى مكعبات متوسطة الحجم أو جوانج، حسب الرغبة، ولكن يفضل تقطيع البصل إلى جوانح حتى يظهر في الشكل النهائي للوصفة.

فصان من الثوم المفروم، لتعزيز الطعم في اللحمة بالبصل.

معلقتان كبيرتان من الزيت النباتي

ملح حسب الرغبة

فلفل أسود ربع ملعقة صغيرة

فلفل أحمر حار ربع ملعقة صغيرة

ثانيًا: طريقة عمل اللحمة بالبصل:

لتحضير اللحمة بالبصل نقوم بإحضار وعاء وبه زيت ثم نضعه على حرارة متوسّطة.

بعد أن يسخن الزيت جيدًا نضيف البصل وعندما يقترب البصل من الذبلان نقوم بوضع الثوم مع رشة ملح وقلّبي من وقت إلى آخر حتى تذبل تمامًا.

أضيفي مكعبات اللحم واتركيها حتى تنضج من كل الجهات، و نكّهي بالفلفل الأسود والفلفل الأحمر، زودى الشوربة شوية شوية حتى تستوي، إرفعي المقلاة عن النار وقدّمي الطبق مباشرةً على سفرتك، وبهذه الطريقة سوف تحصلين على أفضل طبق من اللحم وهو اللحم بالبصل.

 

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كما يمكن إضافة قطع من الطماطم أثناء التسوية في مرحلة البصل، وتضيف الطماطم نكهة إضافية لطريقة عمل اللحم بالبصل، وتجعل لها مذاق خاص، لكنها خطوة اختياريه، يمكن الاستغناء عنها إذا أردنا طبق من اللحم بالبصل الخالص، لكن إضافتة الطماطم تعزز من الطعم وتجعل الطبق شهي ومميز.

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