الإثنين 19 يوليو 2021
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د. محمد الباز
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سياسي

«المصريين الأحرار» يهنئ اتحاد شباب الجمهورية الجديدة: اانتهى عهد الإقصاء

عصام خليل
عصام خليل

هنأ حزب المصريين الأحرار اتحاد شباب الجمهورية الجديدة، الذى يمثل بابًا جديدًا للشباب الواعد لتحقيق رؤية تنموية وخدمة المجتمع برعاية رئاسية.

وقال الحزب، في بيان الاثنين، إن تدشين الاتحاد مشمولاً برعاية الرئيس لاهتمامه المباشر بالشباب واستيعاب الطاقات الشابة للعمل معًا للنهوض بالمجتمع، استكمالا للخطوات الجادة للقيادة السياسية في رعاية أجيال لديها رؤية وطموح.

أضاف المصريين الأحرار أن تأهيل الأجيال الجديدة والعمل في صورة فريق متكامل والتدريب والتأهيل وثقل الخبرات في كافة المجالات يساهم بصورة سريعة ورائدة لبناء وخدمة الوطن بسواعد وأفكار وجهود أبنائه وتلك هي رؤية واهتمام الرئيس السيسي، لافتًا إلى أن مصر تخطو بثبات لبناء الجمهورية الجديدة الطموحة بقيادتها الرشيدة معتمدة على شبابها وكافة أبنائها ليتحول الشباب إلي فاعل بالمجتمع بعد معاناة عصور سابقة عانت التهميش و الإقصاء.

الرئيس عبدالفتاح السيسي حزب المصريين الأحرار حياة كريمه خدمة المجتمع الدكتور عصام خليل مبادرات شبابية كيانات ومبادرات شبابية اتحاد شباب الجمهورية الجديدة شباب 30 يونيو

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