الإثنين 19 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

لأصحاب المتاجر العاملة في مجال التقسيط.. شروط ومحاذير لا يجب تجاوزها

مقدمو التمويل الاستهلاكي
مقدمو التمويل الاستهلاكي

قيد قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي، مقدمي التمويل بما يشمل متاجر السلع أو موزعيها الذين يزاولون نشاط التمويل الاستهلاكى، بعدد من الالتزامات والمحاذير، أبرزها الالتزام بضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك بمراعاة التعليمات الصادرة من وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن.

وألزم القانون مقدمي التمويل الاستهلاكي الذين يكون نشاطهم الرئيس توزیع السلع محل التمويل أو بيعها، بالحصول على ترخيص بذلك من الهيئة  العامة للرقابة المالية، والقيد في سجل خاص لديها متی تجاوز حجم التمويل المقدم منهم سنوياً الحد الذي يقرره مجلس إدارة الهيئة، بشرط ألا يقل عن 25 مليون جنيه، كما أشترط على الأخص ما يأتي:

- أن يتخذ مقدم التمويل الاستهلاكی شكل إحدى شركات الأموال كشركة مساهمة، أو شركة توصية بالأسهم، أو شركة ذات مسئولية محدودة.
- أن يخصص مبلغ لا يقل عن الحد الأدني الذي يقرره مجلس إدارة الهيئة على ألا يقل عن 10 ملايين جنيه مصرى لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاکی.
- أن يتوافر لدى المدير التنفيذي المسئول عن نشاط التمويل الاستهلاکی الشروط والخبرة المهنية التي يصدر بها قرار مجلس إدارة الهيئة.
- أن يتوافر لدى الشركة التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات اللازمة لمباشرة نشاط التمويل الاستهلاکی وفقا للمتطلبات التي تحددها الهيئة.
- أن يتوافر لدى الشركة لائحة داخلية تنظم ضوابط وإجراءات منح التمويل وتحديد نسب التمويل حسب قدرة العملاء على السداد، والالتزام بالاستعلام عن عملائها لدى إحدى شركات الاستعلام الائتماني، وآليات إدارة المخاطر والملاءة المالية، والتعامل مع شكاوى العملاء التي يلتزم بها المديرون والعاملون فيها.
- كما الزم القانون  الشركة بأن تمسك حسابات وقوائم مالية مستقلة لنشاط التمويل الاستهلاكي، مع الالتزام بأي شروط أخرى يضعها مجلس إدارة الهيئة.

مصر اجراءات الإرهاب قانون مستندات مجلس المستندات المطلوبة الهيئة العامة للرقابة المالية التكنولوجي لمالية التكنولوجية لأصحاب انون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي المدير التنفيذى الجهات اصحاب

رئيس التحرير

وائل لطفي

يعقوب.. حليف الشيطان الذى بشّر بالحرية والإخاء والمساواة

الأكثر قراءة

أجمل رسائل التهنئة بعيد الأضحى المبارك 2021 مكتوبة للأصدقاء والأهل

«الوزير» يستجيب لمطالب أهالي الإسكندرية بشأن مسار مشروع «مترو أبوقير»

حبس عبدالناصر سلامة 15 يومًا بتهمة تمويل الإرهاب

نقابة المهن التثميلية ترد على أخبار وفاة الفنان الشاب محمد السعدنى

«مكافحة كورونا»: نتوقع ارتفاع الإصابات عقب إجازة عيد الأضحى

صور تهنئة بمناسبة عيد الأضحى 1442.. أجمل رسائل تهنئة العيد الكبير 2021

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

علقة ساخنة ثمن شائعة «اختفاء الوالى» و«عدل أفندينا»

جمال-أسعد

ثورة يوليو

ماجد حبته

داعش.. النسخة السمراء

محمد فوزي

مصر ولبنان

علي سعدة

بطل من ورق

د. منى حلمى

لا أحد يستطيع خنق الحرية

مؤمن المحمدي

الاتحاد المختلط

عبدالوهاب داود

عن فوضى النشر والطبعات الوهمية فى معرض الكتاب

صور

تعقيم المساجد استعدادا لاستقبال العيد

المدبح.. محطة الأضحية الأخيرة

شوادر اللحوم تستعد للعيد

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تسجل 829 حالة إصابة جديدة بكورونا

أشتية: اقتحامات المستوطنين لباحات المسجد الأقصى يستدعى تدخلا دوليا لوقفه

السفارة الإسرائيلية: "تل أبيب" غير مسؤولة عن تطورات أزمة سدالنهضة