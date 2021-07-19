«أبو دليق والبرقي».. «الدستور» داخل سوق «البشارية» لبيع الخراف بأسوان (فيديو)

في منطقة سكنية يقطنها قبائل العبابدة والبشارية، داخل مدينة أسوان يقع ''سوق البشارية'' لبيع الخراف، ولكنه ليس كغيره من الأسواق يفترش بائعوها في موسم عيد الأضحى فقط، إلا أنه مستمر طوال السنة، تنتعش حركة البيع خلال الموسم، نظرًا لأن هناك نوع مميز من الخراف موجود لديهم فقط، ويحظى بأعلى نسبة للبيع، ليس داخل المحافظة فقط وإنما يتم تصديره لدول عربية أيضًا أبرزها الأمارات والسعودية.

سوق البشارية لبيع الخراف في أسوان

ومع حلول وقفة عيد الأضحى المبارك، توجهت ''الدستور'' لسوق البشارية داخل مدينة أسوان، لتعرف على حركة البيع والشراء خلال هذا الموسم، وكيفية وصول الخراف ''البشاري'' من قبائل العبابدة والبشارية من السودان لتمر بمنافذ حلايب وشلاتين وصولاً لأسوان وبعض الدول أيضًا.

جلباب خفيف لونه أبيض معروف باسم ''عراقي'' وبنطال أسفله بنفس اللون، يقف البائعون بسوق ''البشارية'' بمدينة أسوان، من أبناء قبائل العبابدة والبشارية، حيث إن هذا الزي المميز يساهم في التخفيف عنهم من درجة حرارة الطقس المرتفعة.

وقال حسين نافع عبدالعال، 50 عامًا، يعمل في مهنة بيع الخراف منذ 20 عامَا، من قبيلة العبادة والبشارية في أسوان، إن يشتهر السوق ببيع الخراف البشاري بأنواعها المعروفة أكثر من البلدي، وأن سوق البشارية معروف على مستوى المحافظة، وأنه منذ أيام أجدادهم ومستمر حتى الوقت الحالي، ويتم بيع الخراف فيه طوال أيام السنة وليس بموسم عيد الأضحى فقط، موضحًا أن باقي أشهر السنه يتوافد الأهالي علي شراء الخراف أيضًا وعلى وجه الخصوص النوع البشاري، ولكن بنسبة قليلة عن أيام الموسم.

سوق البشارية لبيع الخراف في أسوان

وأضاف لـ ''الدستور''، أن الخراف البشاري نوعين وهم ''أبو دليق، والبرقي"، والفرق بينهما الحجم، ويتم قدومها من السودان وبعدها تدخل على مراحل الكشف الطبي بمنافذ حلايب وشلاتين، وبعدها يتم إرسال جزء منها للبائعين بمحافظات جمهورية مصر العربية، أبرزها أسوان، ويتم تصديره الكميات الأخرى وخاصة نوع ''أبودليق'' للدول العربية، ومنها السعودية والإمارات، والخليج بوجه عام.

وأشار إلى أن الخراف البشاري تتربي على يد عدة قبائل في السودان أبرزها العبابدة والبشارية والنوبة والأداندة وغيرها، وأن ما يميزها ويجعلها مفضلة لدى عدد كبير من الأهالي أن لحمها أحمر وخالي من الدهون، أما النوع البلدي يحتوى على نسبة عالية من الدهون، وهو مفضل للمحافظات الأخرى.

وبخصوص حركة البيع والشراء، أوضح لـ'' الدستور''، أن حركة البيع والشراء للخراف خلال هذا العام أفضل بكثير من العام الماضي وليس هناك أي ركود، وأن الأهالي تتوافد على الشراء حتى أول أيام العيد، وأن الخراف البشاري تحظى بنسبة عالية من الإقبال، حيث إن البيع داخل السوق بنسبة 90% للنوع البشاري، و10% للبلدي، مشيرًا إلى أن الفترات التي يقبل الأهالي بها على الشراء في فترة الصباح، وفتر ما بعد العصر حتى الساعة الـ11 مساءً.

سوق البشارية لبيع الخراف في أسوان

وتابع أن الأسعار تراوحت ما بين ٣ آلاف حتى ٥ آلاف جنيه لنوع الخراف البلدي، بينما تراوحت أسعار البشاري ما بين الفين حتى ٤ آلاف جنيه، ويتم تقدير السعر على حسب الوزن، ويتم تحديد الوزن نظرًا قائلاً: ''الخبرة بتساعدني أحدد نظريًا الخروف كام كيلو''، لافتًا إلى أن السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار الخراف خلال هذا العام غلاء أسعار الأعلاف التي تتغذى عليها.

بينما قال المعلم محمد جمعة حسين، يبلغ من العمر 45 عامًا، من البشارية في أسوان، إنه يعمل في مهنة بيع الخراف منذ 31 عامًا، وأن أسعار الخراف خلال هذا العام لم تختلف كثيرًا عن العام الماضي، ولكن ارتفاع أسعار العلف كان سببًا في غلاء الأسعار بهذا الموسم.

وأضاف لـ'' الدستور'' أنه يبدأ الافتراش في السوق قبل حلول عيد الأضحى بأسبوعين، حتى يتم عرضها أمام الأهالي للشراء، حيث أن المكان الذي يقف فيه لبيع الخراف، يبيع به منذ سنوات، وأنه بنفس المنطقة التي يعيش بها.

سوق البشارية لبيع الخراف في أسوان

سوق البشارية لبيع الخراف في أسوان

سوق البشارية لبيع الخراف في أسوان

سوق البشارية لبيع الخراف في أسوان

سوق البشارية لبيع الخراف في أسوان

سوق البشارية لبيع الخراف في أسوان

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سوق البشارية لبيع الخراف في أسوان