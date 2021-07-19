الإثنين 19 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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سياسي

نقيب «محاميّ سوهاج» يستقيل: «أتحمل مؤامرات خبيثة منذ 5 أشهر»

نقابة المحامين
نقابة المحامين

أعلن عادل أبو الشباب، نقيب المحامين في سوهاج، استقالته من منصبه وتفويض وكيل النقابة في كل اختصاصاته التي كفلها قانون المحاماة.

وقال أبو الشباب في بيان لأعضاء الجمعية العمومية لنقابة المحامين بسوهاج: “نظرا لما يحدث بنقابة المحامين بسوهاج من محاولات خبيثة تحملتها طيلة خمسة أشهر من بعض الأعضاء بالمجلس علاوة على بعض الزملاء المنتمين لهم بإيعاذ منهم من محاولات النيل من شخصي بوصفي نقيباً للمحامين بسوهاج وبعض ممن لم يوفق في الانتخابات السابقة مستخدمين كل الأساليب حتى وسائل التواصل الاجتماعي مما أساء لنقابتنا وتعطيل مسيرة العمل الجاد بالنقابة الفرعية وذلك لعدم رضاهم عن اختياركم لي والبغضاء التي بقلوبهم فقد فوضت السيد وكيل النقابة الأستاذ أحمد أبوحساب في كل اختصاصاتي التي كفلها قانون المحاماة وذلك حرصاً على تسيير الأمور بالنقابة الفرعية".

واختتم: "أرجو اعتباري في إجازه طويلة ابتداء من اليوم وسأكون تحت أمر الزملاء المحامين كما عهدتموني خادماً لكم".

نقابة المحامين نقيب المحامين التواصل الاجتماعي وسائل التواصل الاجتماعي الجمعية العمومية النقابة الفرعية محامين سوهاج

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