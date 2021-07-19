تقرير فرنسي: مصر من الدول الرائدة إفريقيا في إنتاج الطاقة المتجددة

قال موقع أفريك 21 الفرنسي، إن مصر واحدة من الدول الرائدة في القارة الأفريقية من حيث إنتاج الطاقة المتجددة، وخاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح .

وأضاف أن القاهرة سوف تعتمد على 20٪ من الكهرباء التي يتم إنتاجها من مصادر متجددة بحلول عام 2022، وسيتم تحقيق هذا الهدف بسرعة بفضل المشاريع الجارية في مصر، ولا سيما في خليج السويس وكوم أمبو ومشروع الزعفرانة للطاقة الشمسية.

وتابع: لقد وقعت مجموعة النفط ENI الإيطالية اتفاقية مع السلطات المصرية لإنتاج وتسويق الهيدروجين المنتج من مصادر الطاقة المتجددة حيث تعتبر الاتفاقية جزء من استراتيجية مجموعة الطاقة الإيطالية لتنويع أنشطتها.

واردف الموقع: سيكون الهيدروجين الأخضر وسيلة لا حصر لها لتخزين الكهرباء المنتجة من محطات الطاقة المتجددة الجديدة، وقبل كل شيء وسيلة للحكومة المصرية لتصدير فوائضها إلى السوق الدولية.

ووفقا للموقع الفرنسي فإن شركة ايني الايطالية ترى الشراكة مع السلطات المصرية كجزء من هدفها للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون باعتبار أن هذا هو الاتجاه العالمي بين شركات النفط.

وأشارت إلى أنه بالنسبة للحكومة المصرية، فإن إنتاج الهيدروجين الأخضر مع ENI الإيطالية سيساهم في تحقيق هدفها المتمثل في تنويع مصادر إنتاج الكهرباء.

كما وقعت القاهرة شراكات اخرى مع عدة شركات لدراسة وإنتاج الهيدروجين الأخضر مثل شركة الطاقة الألمانية سيمنز والشركة البلجيكية للتجريف والهندسة البيئية والبحرية NV (مجموعة ديم).

وتتوقع مصر استثمار قدره 4 مليارات دولار في الهيدروجين الأخضر خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وفي هذا الإطار، وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي في وقت سابق بضرورة الإسراع في الخطط الوطنية الخاصة بتعزيز مكون الطاقة المتجددة وتعظيم قيمتها، لتنويع مصادر إمدادات الطاقة التي تعتمد عليها عملية التنمية في مصر لاسيما مشاريع الهيدروجين الاخضر.