هبوط أسهم اليابان بفعل مخاوف من «سلالة دلتا» والأولمبياد

أغلقت الأسهم اليابانية اليوم الإثنين، على انخفاض للجلسة الرابعة على التوالي، إذ تضررت

المعنويات من المخاوف بشأن انتشار السلالة دلتا شديدة العدوى ومن أن يفاقم أولمبياد طوكيو 2020 الأزمة الصحية.

وانخفض المؤشر نيكي 1.25 % إلى 27652.74 نقطة، منخفضا عن مستوى دعم رئيسي لمتوسط تحركاته في 200 يوم البالغ 27672 نقطة للمرة الأولى منذ أوائل العام الماضي.

وقادت الأسهم المرتبطة بأشباه الموصلات الانخفاض بعد أن تراجعت أسهم التكنولوجيا الأمريكية الأسبوع الماضي، مع وصول مؤشر فيلادلفيا لأسهم أشباه الموصلات إلى أدنى مستوى له في شهر.

وخسر المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.3 %، مع تراجع جميع مؤشراته الفرعية للقطاعات البالغ عددها 33 باستثناء قطاع الأدوية، وهو ما يتماشى مع تراجع الأسهم عالميا بسبب المخاوف المتزايدة بشأن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وفي سياق متصل، أغلقت الأسهم اليابانية على انخفاض الخميس، إذ تأثرت المعنويات بالحذر قبل موسم نتائج أعمال الشركات وارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19 قبل أسبوع من انطلاق أولمبياد طوكيو.

وانخفض المؤشر نيكي 1.2 % ليغلق عند 28279.09 نقطة، كما تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا بالنسبة نفسها تقريبا إلى 1939.61 نقطة.

ويشعر الكثيرون بالقلق من أن توافد الرياضيين الأجانب والمسؤولين الأولمبيين قد يؤدي إلى زيادة أخرى في الحالات.

وكان سهم نيكون كورب هو الخاسر الأكبر على نيكي بتراجعه 6.2 بالمئة، في حين واصل سهم هيتاشي خسائره للجلسة الثانية على التوالي، متراجعا 3.5 بالمئة.

وفي سياق متصل، تعافت الأسهم اليابانية الأسبوع الماضي بفضل الأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية، مع تجدد الآمال في تعاف اقتصادي سريع، فيما قفز سهم ياسكاوا إلكتريك بعدما رفعت توقعات الأرباح السنوية.