حظك اليوم.. الأبراج المائية الاثنين 19 يوليو 2021

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الإثنين ١٩ يوليو ٢٠٢، فيما يخص الأبراج المائية ومن أبرزها: السرطان، العقرب، الحوت.

السرطان

مهنياً: يوم مائي بامتياز يدلك الحدس على الاتجاه الصحيح، فتصغي إلى نداء العقل والمنطق لتسير في الدرب المؤدي إلى النجاح.

عاطفياً: تشعر بالاطمئنان العاطفي، وإذا شعرت برغبة في تطوير علاقتك بالشريك، فبادر إلى التكلم معه في الموضوع

صحيا: قد تواجه بعض الألم في عنقك أو ذراعيك، عليك التخفيف من الجلوس طويلاً أمام شاشة الكمبيوتر، والقيام بالتمارين الرياضية اللازمة.



العقرب

مهنياً: القمر في برجك يحمل إليك بعض الحلول لمشاكل سابقة، وتكون الاتصالات مع الآخرين سلسة وسهلة وتتعرف إلى جديد

عاطفياً: بعض التغيير في روتين العلاقة يزيد من إعجاب الشريك بك فيعرض عليك تجديد شهر العسل واستعادة الماضي الجميل

صحياً: تمارس ضغطاً قوياً على نفسك بغية التخلّص من الوزن الزائد قبل نهاية الصيف.

الحوت

مهنياً: معنوياتك مرتفعة وقدرتك على الانفتاح مهمّة وواسعة جدّاً، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على مختلف الصعد

عاطفياً: شخص ما في العمل يلفت انتباهك وتحاول التقرب منه لتتعرف إليه أكثر على أمل البدء بعلاقة جديدة

صحياً: بعض التمارين الرياضية للتخفيف من الوزن الزائد حل مفيد إذا ترافق مع حمية جدية.



صفات الأبراج المائية

يشترك أصحاب هذه الأبراج المائية بأنهم حساسون، فهم يتأثرون سريعًا بالأحداث والمواقف، كما أنهم لا يتحملون الإهانة أو الإيذاء، يحبون الرومانسية، وغالبًا ما يقدمون تضحيات كبيرة في الحب، وعلى الرغم من ذلك فهم يتعرضون لخيبة أمل كبيرة عندما لا يشعرون بمعاملة مماثلة من الشريك.

ويعيب أصحاب الأبراج المائية ميلهم الدائم إلى الشك والغيرة بشكل زائد، فيخلقون مشاكل كبيرة في علاقتهم الحميمة، ومن الصفات المشتركة بين الأبراج المائية أنهم دائمًا ما يهربون من أرض الواقع إلى عالم الأحلام.

ومن أبرز صفاتهم أيضا، أنهم يمتلكون شخصيات هادئة، ورومانسية، كما يتميزون بالكثير من الأخلاق الكريمة كالصدق والوفاء والإخلاص، وهم من الشخصيات التي تحب مساعدة الآخرين.