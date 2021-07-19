الإثنين 19 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

لعزومة شهية ولذيذة.. طريقة عمل شيش الفلتو في عيد الأضحى

شيش الفلتو
شيش الفلتو

ساعات ويستقبل المصريون، عيد الأضحي المبارك، وسط حالة من البهجة والسعادة، ومن أشهر مراسم هذا العيد، ذبح الأضحية، تقربا إلى الله، وتحضير أشهى الوصفات والأطباق المكونة من اللحوم، فلاشك بأن سفرة "عيد اللحمة" تزدهر بأجمل وألذ أطباق اللحوم، ولهذا نستعرض فى السطور التالية، وصفة عمل شيش الفلتو، على طريقة شيف فاطمة أبو حاتي.
 

شيش الفلتو 

المقادير


‎لحمة فلتو مكعبات
‎لية ضاني مكعبات
‎(التتبيلة)
‎كوب ماء بصل
‎نصف كوب عصير طماطم
‎ملعقة كبيرة عسل ابيض
‎ربع كوب خل
‎ربع كوب زيت
‎نصف ملعقة صغيرة كبابة صيني
‎ربع معلقه صغيره جوزة الطيب
‎ملح
‎فلفل اسود

 

شيش الفلتو 

طريقه تحضير شيش الفلتو :

‎فى البداية نقطع عرق الفلتو مكعبات صغيرة حوالي 3سم وثم نقوم بتجميده اللية في الفريزر مع الحرص على تقطيع اللحمة مكعبات بنفس حجم اللحمة.

ثم نضيف جميع مكونات التتبيلة ونمزجهم جيدا ونضيفها على مكعبات اللحمة واللية ونتركها فترة كافية في التتبيلة.

ثم نقوم بأخذ الأسياخ ونقوم بعمل تبادل بين اللحمة المكعبات واللية الضاني وبعد الانتهاء من كل الكمية نقوم بشوي اللحمة على الفحم أو الشواية الكهربائية أو في الفرن مع العلم أن أي طريقة متاحة مع التقليب المستمر حتى تطهي وتقدم على سفرتك.
 

فوائد تناول اللحوم:

 
تشمل اللحوم الحمراء، لحم البقر، ولحم العجل، ولحم الضأن، ولحم الضأن، لحم الغزال والماعز، وبحسب مؤسسة heartfoundation، المعنية بصحة القلب بأستراليا، فأن اللحوم الحمراء تحتوى على كمية كبيرة البروتين، تضمن  20-25 جم بروتين في كل 100 جرام من اللحوم.

كما أنها غنية بعناصر هامة كالحديد والزنك والنياسين والريبوفلافين وفيتامين ب 12 والثيامين، أيضا تعد نصف الدهون في اللحوم الحمراء هي دهون مشبعة، أما الباقي عبارة عن دهون غير مشبعة، وتؤكد المؤسسة الطبية، أنه من المهم إزالة الجلد والدهون الظاهرة، وكذلك اختيار أصغر القطع لصحة أفضل.

شيش الفلتو اللحوم عيد الأضحى فوائد اللحوم شيف فاطمة أبو حاتي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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