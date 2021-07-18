الأحد 18 يوليو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الكويت تخصّص جسرا جويا لتزويد تونس بالأكسجين لمجابهة كورونا

كورونا في الكويت
كورونا في الكويت

تلقى الرئيس التونسي، قيس سعيد، اليوم الأحد، مكالمة هاتفية من أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أكد الأخير خلالها تنظيم بلاده جسرا جويا اعتبارا من غد الإثنين لإرسال أوكسجين إلى تونس لمجابهة جائحة فيروس كورونا.

تجدر الإشارة إلى أن السلطات التونسية كانت قد فرضت إغلاقا جزئيا في العاصمة تونس اعتباراً من أول شهر يوليو الجاري منعت بموجبه كافة التجمعات في وقت تسجل فيه البلاد أعداد وفيات قياسية جراء فيروس كورونا.

يذكر أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة. 

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

 

الرئيس التونسي الكويت تونس كورونا السلطات التونسية

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وائل لطفي

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