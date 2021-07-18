الأحد 18 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تطهير الحدائق والمنتزهات وساحات الصلاة في الإسكندرية استعدادا لعيد الأضحى

تطهير ساحات الصلاة
تطهير ساحات الصلاة

قال الدكتور سعيد السقعان وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إن الإدارة العامة لمكافحة الأمراض المتوطنة بدأت تنفيذ خطة العمل لتطهير الحدائق والمنتزهات وساحات الصلاة وأماكن الذبح خلال عيد الأضحى المبارك، حيث بدأت الفرق التابعة لإدارة مكافحات ناقلات الأمراض، بتطهير تلك الأماكن بهدف مكافحة البعوض والذباب والقوارض بها ومنع انتشارها وتكاثرها.

وأوضح "السقعان" أنه تم أمس السبت تطهير قلعة قايتباى، وميدان المساجد بمنطقة بحرى، كما تم اليوم تطهير حدائق الشلالات وميدان محطة مصر بما يتصل به من شوارع وحوارى وأزقة، وستقوم الفرق فى الأيام التالية بتطهير حدائق المنشية ومنطقة جرين بلازا وحدائق المعمورة والمنتزة وانطونيادس والنزهة، وعمود السوارى وعدد من المنتزهات والأماكن المفتوحة.

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ونوه بأنه سيتم تطهير المجزر الألى بزاوية عبد القادر والسلخانة بأبى قير، لافتًا إلى أنه يتم رش تلك الأماكن وخاصة المياه الراكدة وتجمعات القمامة بمبيدات صحية امنة على الإنسان .

وكان وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية قد أكد أنه تقرر رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات التابعة للمديرية بداية من اليوم الأحد ولحين انتهاء الاحتفالات بعيد الأضحى المبارك وانتهاء الأجازات.

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وأوضح أنه تشمل الاستعدادات زيادة أعداد الأطقم الطبية وخاصة بأقسام الطوارئ، وتوفير الأدوية والمستلزمات وأكياس الدم بكميات مضاعفة، والتأكد من توافر المياه وصلاحية مولدات الكهرباء، مع تجهيز أربع فرق طبية للانتشار السربع للتدخل فورا فى حالة تعرض إحدى المستشفيات لضغط غير عادى من الحالات المرضية، مشيرا أنه تم تأجيل العمليات غير الطارئة بعد اجازة عيد الاضحى مع إخلاء 30% من أسرة المستشفيات تحسبا لأى طارئ.

 

تطهير ساحات الصلاة
تطهير ساحات الصلاة
تطهير ساحات الصلاة
تطهير ساحات الصلاة
تطهير ساحات الصلاة
تطهير ساحات الصلاة
تطهير ساحات الصلاة
تطهير ساحات الصلاة
صحة الإسكندرية تطهير وتعقيم ساحات الصلاة المنتزهات اماكن الذبح عيد الأضحى المبارك

رئيس التحرير

وائل لطفي

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