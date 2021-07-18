جمارك السلوم تضبط محاولة تهريب لكمية من الأدوية البشرية

تمكن رجال جمارك السلوم برئاسة خالد الشبريسى مدير عام جمارك السلوم بالتنسيق مع قسم البحث الجنائي بميناء السلوم من ضبط محاولة تهرب جمركي لكمية من الأدوية البشرية بالمخالفة للقانون.

جاء ذلك بناء على الإخبارية السرية والمعلومات المتوافرة لدي إدارة حركة الصادر من إدارة حركة الصادر وقسم الامن الجمركي بجمرك السلوم وقسم البحث الجنائي بأمن المواني مفادها محاولة المدعو ا . م . س سائق السيارة رقم 21449/ 26200 ليبيا المسافر إلى ليبيا تهريب أصناف مخالفة داخل سيارته.

وبالعرض علي محمد إبراهيم مدير إدارة حركة الصادر، قرر تشكيل لجنة جمركية من محمد منصور وأنور سليمان وعبد السلام سعد مأموري حركة الصادر بحضور محمد خضير مدير التعريفة ومحمد حنفي رئيس قسم الأمن الجمركي بالاشتراك مع مقدمي الإخبارية.

وتبين وجود 130180 عبوة أدوية بشرية مختلفة منها أنسولين وقطرات عين ومراهم وأدوية شراب وأدوية تستلزم طرق تخزين معينة وعدد من القطع المعدنية الخاصة بحفر البترول بلوازمها.



وبلغت قيمة المضبوطات 7 ملايين و788 ألفا و210 جنيهات. كما بلغت الرسوم الجمركية مليون 676 ألفا و777 جنيها، وبلغ التعويض الجمركي 15 مليونا و576 ألفا و420 جنيها.

وقرر خالد الشبريسي مدير عام جمرك السلوم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر رقم 163لسنة 2021 والعرض علي النيابة العامة وحرر المحضر أحمد نور الله وعيد زهران.