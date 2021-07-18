منها القهوة والفحم.. 11 طريقة للتخلص من روائح الأضحية داخل منزلك

تسبب أضحية العيد بعد ذبحها في المنزل روائح كريهة، وغير محببة، حيث تكون نفاذة بشكل غير مرغوب فيه، لذلك فهناك عدة طرق ننصح بها أصحاب المنزل للتخلص من روائح الأضحية، بعضها خاص بالتنظيف، وغيرها بالتخزين، والآخر بالمواد التي سيتم استخدامها سواء عطريات أو غيرها.

طرق التخلص من روائح الأضحية داخل منزلك

الذبح على أرضية سيراميك

لو فكرت في الذبح داخل المنزل عليك باستخدام أرضية بها سيراميك لتتخلص بسهولة من الدم، حيث إن السيراميك لا يمتص الدم، وبعد تنظيف الدم، امسح الأرضية بماء وملح وليمون وخل للتخلص من الرائحة غير المرغوب فيها بشكل كلي.

تبريد الأضحية وتجميدها

عليك أن تعبأ كل مجموعة من اللحوم فور تقطيعها في أكياس الثلاجة، وتضع ما سيتم طهوه على التبريد العادي، وما سيتم تخزينه في الفريزر.

يتلو هذه الخطوة، أخرى أهم، وهي التخلص من بقايا الأنسجة والدهون والعظام بشكل فوري وإلقاؤها في مقالب القمامة العمومية بعد رميها في أكياس محكمة الغلق.

تنظيف أواني التقطيع

عليك فور الانتهاء من التقطيع، محو أي دماء أو دهون عالقة بالأسطح أو أدوات وألواح وأواني التقطيع والسكاكين. بعد ذلك يتم غسل الأدوات بالماء الساخن وسائل الصابون، ولا بد من تكرار غسل الأواني لضمان التخلص من الرائحة بشكل كلي.

تنظيف الأسطح

وبعد ذلك يتم تنظيف الأسطح، بالماء والكلور للتخلص من البكتيريا والروائح.

التنظيف بالملح والخل والليمون

إن لم تكن ممن يحبذون التنظيف بالمواد الكيماوية، فعليك استخدام التنظيف بالخل والملح والليمون للأسطح وأيضا للثلاجة، فتمسح الثلاجة بماء نظيف، وتجفف بمناديل المطبخ أو قطعة قماش.

عليك بعد التنظيف أن تترك باب الثلاجة مفتوحًا لبعض الوقت، للتخلص من رائحة الكلور والخل.

الزيوت العطرية وماء الورد

بعد مسح أرضيات المطبخ بالخل والملح والليمون أو الكلور، امسح المنزل بماء مضاف إليه زيوت عطرية وماء ورد فهو يعطر المنزل لساعات ويعطي شعور بالانتعاش ويقضي على روائح اللحوم.

غسل سلة القمامة

عليك غسل سلة القمامة جيدا بعد الانتهاء من عملية التنظيف كاملة، وذلك بالماء المخفف بالكلور للتخلص من آثار الدماء والرائحة، كما يرش القليل من بيكربونات الصودا داخلها، ولكن في حالة عدم تفضيل استخدام الكلور، عليك التنظيف بالخل أو الملح والليمون جيدًا، لتعقيم السلة والتخلص من رائحة اللحم.

القهوة والفحم

بعد تنظيف كل شيء يوضع صحن مملوء بحبوب القهوة المطحونة وأقراص الفحم داخل المطبخ وفي أركان البيت لتمتص الرائحة الكريهة، ولابد من تغييرها كل يوم لضمان التخلص منها بشكل نهائي.

البخور

يعتبر البخور من الروائح المحببة للنفس، ويتم استخدامها لتعطي رائحة ذكية، ولذلك قد تستخدمها بعد الذبح والتنظيف للتخلص من الروائح الكريهة في البيت، كما أنه فعال في التخلص من روائح اللحوم .

الريحان والنعناع

للريحان والنعناع رائحة قوية ونفاذة ومنعشة لا يمكن مقاومتها، لذلك عليك بتوزيع أوراق الريحان والنعناع في أنحاء المنزل بعد التنظيف من الذبح.

الفانيليا

للفانيليا مفعول سحري في امتصاص الروائح الكريهة، ويمكن استخدامها في تعطير المنزل بعد الذبح والتنظيف، وذلك من خلال وضعها على ربع كوب من المياه ثم غمس قطنة ووضعها فى أحد أركان المطبخ أو فى أحد أرجاء المنزل فهى تمتص الروائح الكريهة وبخار الطعام العالق فى الجو.