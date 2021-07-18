«قطاع الأعمال»: تخفيضات 25% على تذاكر عروض الصوت والضوء طوال أيام العيد

أعلنت شركة مصر للصوت والضوء والتنميه السياحيهة إحدى شركات وزراة قطاع الأعمال العام عن منح تخفيضات ٢٥ ٪ علي تذاكر عروض الصوت والضوء باللغه العربية بجميع مناطق الصوت والضوء الخمسة (الأهرامات، فيله، أبوسمبل، الكرنك، ادفو) طوال أيام عيد الأضحى المبارك يأتي هذا فى إطار احتفالات الشركة بعيد الأضحى المبارك وتحقيقا للدور المجتمعي الذي يقع على عاتقها.



وقد صرح محمد عبد العزيز العضو المنتدب التنفيذي للشركة أنه بمناسبه حلول عيد الأضحى المبارك سيتم منح تخفيضات على تذاكر عروض اللغه العربية وذلك لإتاحة الفرصة للمصريين والعرب التمتع طوال أيام العيد وسط الحضارة المصرية العظيمة على أن تبدأ العروض في منطقة الهرم الساعة السابعة والنصف مساء ومناطق الكرنك وأبو سمبل وادفو وفيله الساعة السابعة مساء حيث تقام العروض باللغة الأكثر عددا وباقي اللغات بسماعات الترجمة .



وقد أعرب عبد العزيز عن سعادته بالمشاركة المجتمعية خلال الأعياد والمناسبات والأحداث العالمية والمحلية التي تهتم الشركة دائما بتحقيقها .

وتنفذ وزارة قطاع الأعمال العام خطة تمويل تطوير مصانع وشركات قطاع الأعمال العام التي تتبعها الوزارة والشركات في تمويل مشروعات التطوير التي يتم تنفيذها في التوقيت الحالي وتتجاوز تكلفتها 45 مليار جنيه .

واشتلمت الاستراتيجية علي عدة محاور حيث يتمثل المحور الأول في تمويل المشروعات علي التمويل الذاتي للشركات من خلال زيادة رأس المال ويكون ذلك عبر تمويل من المساهمين في الشركات بينما يتمثل الجزء الثاني في هذا المحور في بيع الأراضي أو الأصول غير المستغلة حيث يمثل هذا العنصر أهمية كبيرة للغاية في عملية تمويل خطة تطوير الشركات وذلك عقب نجاح الوزارة في حصر 250 أصل غير مستغل وتحويل رخصة عدد قطع أراضي 182 من صناعي الي سكني تتواجد هذه الأراضي في مناطق مميزة وتم عرضها علي رجال الأعمال ووصلت التقيمات المبدئيىة لسعر الأراضي الي أكثر من 2 تريليون جنيه حيث لايوجد سعر نهائي أو شامل كون الأسعار متغيرة حيث يتم تقييم كل قطعة أرض علي حده ويكون السعر متغير وفقا للسوق ووفقا للاتفاقيات التي تتم لذا وضعت الوزارة خطة في هذا الشأن من خلال طرح شهري للأراضي وتنقسم خريطة الأراضي الي محفظة أراضي ضخمة مملوكة للشركة القابضة للتشييد والتعمير وشركاتها التابعة للاسكان تجاوزت قيمتها 100 مليار جنيه بينما تتوزع بقية الأراضي علي الشركات الأخري التابعة للقابضة للصناعات الكيماوية والمعدنية والنقل البحري والغزل والنسيج والأدوية .

فيما اشتمل العنصر الثالث من التمويل الذاتي الي عنصر ايرادات الشركات التي تحققها سنويا حيث يتم تخصص قيمة مالية ضمن مشروعات الاستثمارات اليت تضعها الشركات في خطة مشروع الموازنة التقديرية للعام المالي الجديد سنويا.

أما المحور الثاني فيعتمد علي التمويل السريع من خلال خلال قروض من مؤسسات تمويل دولية أجنبية ويتم التعاون بين وزارة قطاع الأعمال ووزارة التعاون الدولي في هذا الشأن ووزارة المالية كضامن حيث تم تطبيق هذا النموذج في مشروعات الغزل والنسيج وجاري المفاوضات لتمويل مشروعات مصر للألومينوم والدلتا للأسمدة .

أما المحور الثالث فيكون من خلال تمويل كقروض من بنوك محلية عبر التعاون مع البنك المركزي والبنوك المحلية وهو ما تم في تمويل تطوير فندق النيل ريتز المملوك لشركة مصر للفنادق احدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق بخلاف تمويل مصنع كيما الجديد الذي تم تمويله عبر البنوك المحلية وزيادة رأٍس مال الشركة وتجاوزت تكلفته 12 مليار جنيه وجاري حاليا التفاوض مع البنوك المحلية للمشاركة في تمويل مشروعات متعددة مثل استكمال تطوير الفنادق التاريخية و عدة مشروعات صناعية متنوعة .

أما المحور الرابع في التمكويل فيتمثل من خلال الطرح في البورصة عبر بيع حصص من الشركات وهو ما تم في بيع حصة 4.5 من أسهم الشرقية للدخان وجاري تطبيق بيع حصص في البورصة عقب استئناف برنامج الطروحات الحكومية بمشاركة عدد من الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال يدخل فيها كلا من وبورسعيد ودمياط لتداول الحاويات و مصر للألومينوم ومصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة والنصر للتعدين وعدد أخر جاري تجهيزه ضمن البرنامج الحكومي للطروحات .