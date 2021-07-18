الأحد 18 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

حوادث

تفاصيل ضبط 1594 متهما بالإتجار في المخدرات قبل عيد الأضحى (فيديو)

حبس
حبس

شن رجال قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة اليوم، حملات قبل عيد الأضحى، ضمن خطة وزارة الداخلية لفرض الأمن والانضباط خلال الاحتفالات بالعيد.

واستهدفت الحملات أباطرة الكيف في كافة المحافظات بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائي في مديريات الأمن بالمحافظات.

ونجحت مكافحة المخدرات في ضبط 1490 قضية إتجار فى المواد المخدرة، ضبط خلالها 1594 متهما، يحوزون كمية من مخدر البانجو، وزنت "187٫493 كيلو جرام"، وكمية من نبات الحشيش المخدر، وزنت 100٫378 كيلو جرام.

وأسفرت الجهود عن ضبط 28٫191 كيلو جرام هيروين، وكمية من مخدر الإستروكس، وزنت 18٫27 كيلو جرام، وكمية من مخدر الآيس، وزنت 1,130 كيلو جرام، و815 جراما من مخدر الفودو، و 18176 قرص مخدر ومؤثر مختلف الأنواع، وضبط 10 مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان.

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