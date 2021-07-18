أختام مزورة على الذبائح في القاهرة.. وضبط عدد منها بالسيدة زينب

نجحت مديرية الطب البيطري بمحافظة القاهرة اليوم في ضبط أختام مزورة يقوم تجار اللحوم بختم ذبائحهم بها للترويج لها على أنها سليمة.

اختام لحوم مزورة

وتمكنت اليوم مديرية الطب البيطري بمعرفة الدكتور سيد فوزي ودكتور أحمد محمدي ودكتورة تغريد أحمد العربي كبار مفتشي مديرية الطب البيطري بالقاهرة، من ضبط عدد من المذبوحات خارج المجازر المرخصة بحي السيدة زينب وبحوزتهم أختام مزورة ومادة ملونة مزورة للإيهام بأنها من مذبوحات المجازر، وتم عمل المحضر واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين والمخالفات.

اختام لحوم مزورة

كان أكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، أنه سيتم تحرير محاضر بيئة لمن يقوم بذبح الأضاحى بالشارع ويترك المخلفات والدماء، مشيرًا إلى أن قيمة الغرامة تختلف حسب حجم المخالفة وتصل إلى ١٠ آلاف جنيه.



كما أكد محافظ القاهرة فتح كل المجازر الحكومية بالقاهرة (الآلي ـ جيركوـ السلام ـ الممتاز ـ طره ـ حلوان) لاستقبال أضاحي المواطنين وتيسير تقديم خدمة الذبح مجانًا للأهالى الراغبين فى ذبح الأضحية طوال أيام العيد مع توقيع الكشف عليها قبل الذبح، وتشديد الرقابة للتأكد من عدم الذبح خارج المجازر حفاظًا على البيئة وصحة المواطنين والنظافة العامة وللتأكد من سلامة اللحوم.

اختام لحوم مزورة



وأكد محافظ القاهرة حظر إقامة أي شوادر لعرض الذبائح الحية بالطرق العامة سواء للمواطنين أو محلات الجزارة لعدم إعاقة حركة المرور، مشددًا على سرعة التعامل بحزم مع المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة.



وأكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة أنّ المجازر التابعة للمديرية تعمل على مدار ٢٤ ساعة خلال فترة العيد.



اختام لحوم مزورة

وطالب محافظ القاهرة هيئة نظافة وتجميل وإنارة القاهرة برفع مخلفات الذبح من الشوارع على الفور حفاظًا على البيئة وصحة المواطنين، وتحرير محاضر التلوث البيئي اللازمة.



وأكد الدكتور صبرى زينهم مدير مديرية الطب البيطرى، أنه يطبق على محال الجزارة القانون ٢٨١ لسنة ٩٤ والقانون ٥٣ لسنة ٦٦ الذى ينص على أنه في حالة الذبح للبيع خارج المجازر تصل العقوبة للحبس سنة وغرامة ١٠٠٠٠ جنيه وتتضاعف في حالة تكرار المخالفة.