الأحد 18 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

الكرازة

يوم روحي لخدام سوهاج وراعي كنيسة يهنئ المسلمين بعيد الأضحى

الانبا توما حبيب
الانبا توما حبيب

ذكرت صفحة مطرانية الأقباط الكاثوليك بسوهاج، أنه تحت رعاية الأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، نظم مكتب التعليم المسيحي بسوهاج، بإشراف الأب أنطون عياد، والأب أرميا عياد يومًا روحيًا، شارك فيه سبعون خادمًا من مختلف كنائس الإيبارشية.

يوم روحي لخدام سوهاج 

وقال الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إنه قدمت الأخت ليديا من راهبات قلب يسوع المصريات، رسالة البابا فرنسيس حول التعليم المسيحي، حيث ركزت على خدمة التعليم المسيحي رسالة ودعوة ومسئولية، وترتكز على العمل المشترك داخل الجماعة، تحت سلطة الأسقف والرعاة واحترام كل الأدوار المميزة، كما تقتضي خدمة التعليم المسيحى الأمانة، لنقل تعليم الكنيسة والتحضير وشهادة الإيمان الحقيقية.

يوم روحي لخدام سوهاج 

أضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان عبر الكنيسة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه نوهت لصفات الخادم وأهمها: الإيمان العميق، والمشاركة الفعالة في حياة الجماعة، وأن يتلقى تكوينًا كتابيًا ولاهوتيًا وتربويًا، وأن يكون معاونًا مخلصًا للكاهن، كما تضمن اليوم أيضًا تقديم الأخ عوض صابر بانوراما صيف ٢٠٢١، بعنوان "طفولة وبطولة".

يوم روحي لخدام سوهاج 

على صعيد آخر، قال الأنبا باخوم إن مادلين فرنسيس، المنسقة الإعلامية لكنيسة سيدة البشارة بالمهاجرين، ذكرت أن الأب ماجد مؤنس راعي الكنيسة، زار صباح اليوم العميد قايد الحميلي، مأمور قسم المرج. 

يوم روحي لخدام سوهاج 

أضاف المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن تلك الزيارة تأتي في إطار تقديم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى حيث رافق الأب الراعي خلال زيارته بعض أفراد الرعية.

مطرانية الأقباط الكاثوليك بسوهاج الانبا توما حبيب مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك مكتب التعليم المسيحي بسوهاج

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