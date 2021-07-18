مكتوبة.. صيغة التكبير في عيد الأضحى 2021

ساعات قليلة تفصلنا عن أداء صلاة عيد الاضحى 2021 في ربوع مصر والعالم الإسلامي حيث تمتلئ المساجد بالمصلين لأداء صلاة العيد وسط تكبيرات عيد الأضحى 2021 .



صيغة التكبير في عيد الاضحى 2021

وحول تكبيرات عيد الأضحى 2021 فترجع إلى أن المصريون توارثوها منذ قديم الزمان وأصبحت

وتعتبر الصيغة الأكثر شهرة في تكبيرات عيد الاضحى 2021

وأشارت دار الإفتاء أن صيغة التكبيرات الخاصة بـ عيد الأضحى 2021 والتي اعتاد عليها المصريون صحيحة كما نص عليها كثر من العلماء في كتبهم.

النص الكامل.. صيغة التكبير في عيد الاضحى 2021

الله اكبر ، الله اكبر ، الله اكبر. لا اله الا الله . الله اكبر ،الله اكبر ،ولله الحمد ، الله اكبر كبيرا ، والحمدلله كثيرا ، وسبحان الله بكرة واصيلا ، لا اله الا الله وحده ، صدق وعده ،ونصر عبده ، واعز جنده ، وهزم الاحزاب وحده ، لا اله الا الله ، ولا نعبد. الا اياه ، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ، اللهم صلي علي سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وعلي اصحاب سيدنا محمد ،وعلي أزواج سيدنا محمد ،وعلي ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا.

وقالت دار الإفتاء المصرية ، أنه فيما ورد في كتاب السنة النبوية الشريفة ، انه لم يرد في صيغة تكبيرات عيد الاضحي شي بخصوصه في السنة المطهرة.

ولكن درج بعض الصحابة منهم سلمان الفارسي على التكبير بصيغة "الله اكبر ، الله اكبر ، الله اكبر. لا اله الا الله . الله اكبر ،الله اكبر ،ولله الحمد."

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كما يشار الى أن الامام الشافعي رحمة الله عليه قال " وانً كبر ما يكبر عليه الناس اليوم فحسن وان زاد تكبيرا فحسن وما زاد من ذكر الله أحببته

وشددت دار الإفتاء المصرية على أن زيادة الصلاه والسلام علي سيدنا محمد واله واصحابه وانصاره وازواجه وذريتك في ختام التكبير في عيد الأضحى المبارك أمر مشروع على المسلمين.

موعد تكبيرات عيد الاضحى المبارك

تبدأ تكبيرات عيد الاضحي المبارك من دخول أول أيام شهر ذي الحجة والتي أقسم الله عز وجل بها لعظم قدرتها ومنزلتها عند الله ، وحث النبي صلي الله علية وسلم المسلمين على الإكثار من التكبير والتهليل فيها وكذلك الإكثار من الطاعات والعبادات وفِي مقدمتها الصيام والصدقة وقراءة القرآن الكريم.