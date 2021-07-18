شديد الحرارة.. تفاصيل حالة الطقس خلال يوم عرفة وعيد الأضحى

كشف الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، تفاصيل حالة الطقس خلال

وقفة عرفات وأول أيام العيد المبارك، ودراجات الحرارة المتوقعة في ظل الموجة الحارة التي ضربت البلاد على مدار الأيام الماضية.

حالة الطقس اليوم الأحد



قال شاهين إن طقس اليوم سيكون شديد الحرارة نهارا على القاهرة والوجه البحري وجنوب سيناء، معتدل على السواحل الشمالية والغربية، شديد الحرارة على جنوب البلاد.



فيما يسود ليلًا طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأشار شاهين إلى أن الرياح ستنشط على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء على فترات متقطعة، فيما تشهد البلاد نشاطًا لحركة الرياح تحدث اضطرابًا في حركة الملاحة على البحرين الأحمر والمتوسط.

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم، تكون درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 26، الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 38، جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر درجة الحرارة العظمى 43 والصغرى 39 ودرجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 25 والعظمى 39ودرجات الحرارة فى السويس الصغرى 25 والعظمى 39.



حالة طقس الاثنين



وأوضح شاهين أن طقس الاثنين سيكون حار على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، أثناء النهار، فيما يكون الطقس ليلاً، لطيف على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء، وجنوب الصعيد.

وتوقع شاهين انخفاض في درجات الحرارة بمعدل 3 درجات عن معدلها الطبيعي لتكون درجات الحرارة المتوقعة بالقاهرة الكبرى درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 26، والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 25، وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 25، وشمال الصعيد درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 39، درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 27 والعظمى 39، ودرجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 24 والعظمى 40، ودرجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 25 والعظمى 40.

حالة الطقس الثلاثاء



أكد شاهين أن طقس الثلاثاء سيكون شديد الحرارة على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، جنوب سيناء، شمال الصعيد، بينما سيكون معتدلًا على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا، فيما يكون الطقس ليلًا، لطيفًا على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، وجنوب البلاد، معتدلاً على جنوب سيناء.