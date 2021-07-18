آثار الحكيم بطلة الاعتذارات عن استكمال أدوارها الناجحة

يعد دور زهرة سليمان غانم من أهم أدوار مسلسل ليالي الحلمية في الجزئين الثاني والثالث للمسلسل، خاصة قصة الحب بين علي البدري وزهرة غانم، التي كانت محط اهتمام الجمهور خلال فترة عرض المسلسل وإعادة عرضه على الفضائيات، ورغم نجاح الفنانة أثار الحكيم في أداء دور زهرة خلال الأجزاء الثلاث للمسلسل إلا أنها اعتذرت عن استكمال الجزء الرابع من العمل، وهو ما تكرر في شخصية عايدة في مسلسل زيزينيا والتي اعتذرت آثار الحكيم عن بطولة الجزء الثاني رغم نجاحها في بطولة الجزء الأول دون إبداء أسباب.

يتكون مسلسل ليالي الحلمية من خمس أجزاء عرض الجزء الأول في العام 1987، وعرض الجزء الثاني 1989، وشارك في بطولته بعض من الوجوه الشابة في ذلك الوقت منهم الفنانة آثار الحكيم والتي لعبت دور زهرة ابنة العمدة التي تحب ابن الباشا غريم والدها الرئيسي واستمرت قصة الحب بينها وبين علي البدري في الجزء الثالث والذي عرض على شاشة التلفزيون للمرة الأولي في العام 1990، لتعتذر بعد ذلك عن المشاركة في الجزئين الرابع والخامس من المسلسل وتلعب الدور الفنانة إلهام شاهين.

وفي أحد اللقاءات التلفزيونية خلال فترة تصوير الجزء الثالث من ليالي الحلمية كشفت أثار الحكيم عن سبب عدم مشاركتها في الأجزاء التالية للمسلسل وقالت:"اتفقت مع أسامة أنور عكاشة أنني أفكر جديًا في الإنجاب مرة أخرى ولا أستطيع الاستمرار في العمل نتيجة انني لن استطيع التوفيق بين المشاركة في العمل وفترة الحمل والولادة وسوف اعتبر هذه الفترة فرصة لالتقاط الأنفاس".

واعتذرت أيضًا آثار الحكيم عن ففي 1997 عرض الجزء الأول من مسلسل زيزينيا وقد شاركت أثار الحكيم في بطولته أمام الفنان يحيي الفخراني وعدد من النجوم، ورغم أن أثار الحكيم قالت في أحد اللقاءات أن ترشيحها للدور كان مفاجأة لها خاصة وأن الفنانة ليلى علوي كان من المفترض أن تؤدي الدور وكان جمال عبد الحميد قد بدأ بالفعل التصوير لمدة تزيد عن شهر مع ابطال المسلسل الآخرين إلا أن ليلي علوي قد اعتذرت واسند الدور لها وان ذلك يعد مصالحها بينها وبين الكاتب أسامة أنور عكاشة بعد 6 سنوات من الخصام نتيجة اعتذارها عن الجزء الرابع من ليالي الحلمية، إلا أنها عادت وكررت الأمر واعتذرت عن الجزء الثاني من زيزينيا دون إبداء أسباب هذه المرة لتلعب الدور الفنانة هالة صدقي، ما يجعل الفنانة أثار الحكيم بطلة الاعتذار عن أدوارها الناجحة.