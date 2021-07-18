اكتشاف حالتي كورونا وسط الرياضيين المشاركين بأولمبياد طوكيو

كشف منظمو أولمبياد طوكيو، اليوم الأحد، المقرر إقامتها في الفترة بين 23 يوليو الجاري إلى الثامن من أغسطس المقبل، عن حالتي إصابة بفيروس كورونا في صفوف الرياضيين المقيمين في القرية الأولمبية، إلى جانب اكتشاف حالة ثالثة لرياضي يعيش خارجها، وفقًا لفرانس برس.

ولم تحدد اللجنة المنظمة لمنافسات أولمبياد طوكيو 2020، الجنسيات والتخصصات التي يمارسها هؤلاء الرياضيون، لكنها أوضحت أنه ثبتت إصابة 4 رياضيين بـ"كوفيد-19" منذ وصول الوفود إلى العاصمة، مشيرة إلى أنها ستعلن كل يوم نتائج الاختبارات التي يتم إجراؤها يوميا على الرياضيين والمسؤولين المعتمدين للألعاب.

كما أكدت اللجنة الأولمبية الدولية أن نتيجة فحص أحد أعضائها، وهو الكوري الجنوبي سونج مين ريو، جاءت إيجابية لدى وصوله إلى الأرخبيل.

وكان المنظمون قد أعلنوا، عن أول إصابة بالفيروس في القرية الأولمبية، لكنها لم تكن لرياضي بحسب التقرير المحدث الأحد.

وتبلغ سعة القرية الأولمبية 17 ألف نسمة، ولكن لن يقيم هناك في نفس الوقت سوى 6700 شخص بحسب جدول المسابقات الذي أعدته اللجنة الأولمبية الدولية، وسيتم الوصول إلى هذا العدد في منتصف الألعاب في بداية أغسطس.

وتتضاعف الحالات قبل 5 أيام من افتتاح الأولمبياد، لكنها تظل هامشية بالنسبة إلى العدد الإجمالي للمشاركين في هذا الموعد العالمي.

وكان رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الألماني توماس باخ قد أكد أنه من بين 15 ألف رياضي ورياضية ووفود أولمبية وصحفيين وصلوا إلى اليابان منذ الأول من يوليو، أثبتت الاختبارات إصابة 15 شخصا "بمعدل منخفض جدا" بنسبة 0.1 %.

وتأجلت الألعاب من العام الماضي بسبب جائحة كورونا، واتخذت إجراءات صحية صارمة في اليابان بغية إقامة الحدث العالمي المقرر مرة كل أربع سنوات.

وستقام جميع المنافسات الأولمبية تقريبا خلف أبواب مغلقة، ويخضع عشرات الآلاف من المشاركين إن كانوا رياضيين أو مسؤولين أو صحفيين أجانب، لقيود صارمة بسبب المخاطر الصحية.

ويتوجب على المشاركين في الأولمبياد الخضوع لاختبارين قبل الوصول إلى اليابان تفصل بينهما 96 ساعة، كما ينبغي إجراء اختبار لدى الوصول في المطار، فضلًا عن اختبار يومي أثناء المنافسات.

كذلك لا ينبغي على الرياضيين مغادرة أماكن إقامتهم إلا للذهاب للمراكز الرسمية المحددة في خطة اللجنة المسؤولة عن الأولمبياد.

وينبغي استخدام وسائل النقل المخصصة من قبل لجنة الأولمبياد لأغراض التنقل، ويمنع التجول بغرض السياحة أو المطاعم أو زيارة المحلات التجارية.