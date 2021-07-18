«اتحاد شباب الجمهورية الجديدة» يعلن رفع سن الانضمام لـ45 عامًا

أعلن اتحاد شباب الجمهورية الجديدة تعديل الشروط الخاصة بالفئة العمرية لعضوية الاتحاد لتصبح من ١٨ لـ٤٥ سنة.

وقال الاتحاد عبر بيان له: "بناء على ما تلقيناه من طلبات من الشباب الراغبين بالانضمام للاتحاد برفع السن الخاص بالانضمام لـ ٤٥ عامًا".

وتابع البيان: "يود اتحاد شباب الجمهورية الجديدة ان يعلن عن تعديل الشروط الخاصة بالفئة العمرية لعضوية الاتحاد لتصبح من ١٨ لـ ٤٥ سنة".

واتحاد شباب الجمهورية الجديدة هو تجمــع شــبابي مــصري يضــم مختلــف الفئــات الشــبابية تحــت مظلــة واحـدة، يهـدف إلـى توحيـد مجهـودات العمـل المجتمعـي والتنمـوي فــي إطــار رؤيــة مصــر 2030، وسياســات الدولــة المصريــة لبناء الجمهورية الجديدة.

كما سيضــم اتحــاد شــباب الجمهوريــة الجديــدة عــدد مــن الكيانــات الشــبابية، والمبــادرات والحــركات المعنيــة بالعمــل العــام، والتنميــةالمجتمعية والــسـيــاسـيــة، والــتــجــمــعــات الـشبـابــيــة، يـأتـي فـي مــقـدمــتــهــــا:

مجموعة من خريجي الأكاديمية الوطنية للتدريب

متطوعو حياة كريمة

كوادر البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة

منتدى شباب العالم

المؤتمرالوطنى للشباب



وكانت قد أعلنت عدة كيانات ومبادرات شبابية، عن انضمامها لـ"اتحاد شباب الجمهورية الجديدة"، مؤكدين على دعمهم فكرة الكيان الجديد.

وجاء من بين تلك الكيانات كل من مؤسسة “بكرة لينا”، و"تحالف شباب 30 يونيو"، و"شباب يلا سيسي"، و"مبادرة السياسي الشاب".

وتقدمت تلك المؤسسات بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على دعوة حضور المؤتمر الأول للمشروع القومي حياة كريمة، كما تقدمت بالشكر لشباب البرنامج الرئاسي وخريجي الأكاديمية الوطنية للتدريب، كما امتد الشكر لمسئولي حياة كريمة خلال عامين.

كما أعلنت عن تأييدها وبشدة لفكرة الكيان الجديد وهو “اتحاد شباب الجمهورية الجديدة”، معلنين الانضمام له، مؤكدين أنهم سيبذلون قصارى جهدهم لتحقيق أهدافه ورفعة وعلو مكانته.

كما أكدوا على دعمهم كافة الجهود الإيجابية التي تهدف إلى توحيد شباب مصر تحت مظلة واحدة يعلوها راية مصلحة الوطن لنكون جميعا يدًا واحدة تبني وتعمر وتساهم في بناء الجمهورية المصرية الجديدة، القائمة بثبات ورسوخ على الديمقراطية الحديثة التي تمتلك القدرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتسعى لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية، ومفاهيم العدالة الاجتماعية والكرامة وبناء الإنسان المصري صحياً وفكرياً وثقافياً، كما عبر عنها قائد الجمهورية الجديدة الرئيس عبدالفتاح السيسي.