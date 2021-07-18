الأحد 18 يوليو 2021
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محافظات

المحافظة: نراقب الإلتزام باشتراطات السلامة

تجهيز حديقة ممشى أهل السويس بألعاب الأطفال والمراجيح (صور)

ممشى أهل السويس
ممشى أهل السويس

بدأت أعمال تركيب وتجهيز ألعاب الأطفال والمراجيح بحديقة ممشى أهل السويس الجديد بطريق بورتوفيق بعد إلغاء تخصيصها كحديقة ترفيهية للمعاقين ذوي الهمم.

وتداول مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" صورة لأعمال تجهيز منطقة للألعاب والمراجيح بحديقة تتوسط ممشى أهل السويس المطل على خليج السويس، والذي تم افتتاحه بطريق بورتوفيق، الأسبوع الماضي.

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السويس

وتباينت آراء أهل السويس بين معارض ومؤيد لتأجير حديقة تتوسط الممشى بغرض استخدامها كمنطقة للألعاب والمراجيح تزامنًا مع حلول عيد الأضحى المبارك.

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ممشى أهل السويس

وجاءت أغلب الآراء رافضة لتخصيص منطقة للألعاب بالممشى خوفًا على شكله الجمالي ونظافة المكان، في مقابل آراء أيدت إقامة الألعاب كتعويض عن سوق العيد الذي تم إلغائه منذ سنوات.

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ممشى أهل السويس

وجاءت أراء محايدة بتخصيص منطقة الملاهي والألعاب ومراجيح الأطفال بمنطقة أخرى حفاظًا على المظهر الجمالي للممشى.

وقال خالد سعداوي، السكرتير العام بمحافظة السويس، إنه تم تخصيص المنطقة لأحد المواطنين عن طريق المزايدة العلنية بغرض استخدامها كمنطقة ترفيهية.

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ممشى أهل السويس

وأضاف "سعداوي"، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن كراسة الشروط تجبر المستأجر بالالتزام بكافة الاشتراطات الفنية التي تحافظ على سلامة الأطفال ورواد الممشى، مؤكدًا أن المحافظة تراقب مدى الالتزام بالشروط، والجهات المختصة ستتخذ إجراءاتها القانونية تجاه أي تجاوز يهدد سلامة الأطفال ورواد الممشى.

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ممشى أهل السويس

وقال عادل الدكروني، رئيس مجلس إدارة التأهيل الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة في السويس، إن محافظة السويس قد وافقت على تخصيص جزء من الممشى الجاري تطويره، بمسطح دائري 20 مترًا، وتبلغ مساحتها الإجمالية 400 متر.

وأضاف أنه تلقى بعد أقل من شهر اتصالًا من المحافظة ومن حي السويس يخبره بإلغاء تخصيص منطقة تتوسط مشروع تطوير ممشى طريق بورتوفيق بعد حصوله على خطاب رسمي يفيد بتخصيص المنطقة كحديقة ترفيهية للأشخاص ذوي الإعاقة، مع تحمل التأهيل الاجتماعي كافة التكاليف.

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ممشى أهل السويس

وكان عدد من الأشخاص ذوي الهمم بالسويس قد تجمعوا  بالمنطقة التي خصصتها المحافظة فبراير الماضي لتنفيذ مقترح مركز التأهيل الاجتماعي للأشخاص ذوي الاعاقة، بإنشاء حديقة مزودة بألعاب تتناسب مع الإعاقات المختلفة، على أن يتولى المركز تصنيع الألعاب ويتكفل بكافة تكاليف التنفيذ.

وتوجهوا بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على رعايته لأبنائه، ولمحافظ السويس اللواء عبد المجيد صقر على تخصيص تلك المنطقة في إطار خطة التطوير والتجميل التي تشهدها منطقة الممشى بالقرب من شاليهات بورتوفيق.

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ممشى أهل السويس

وكانت المنطقة المطلة على خليج السويس بطول 1300 مترًا بطريق بورتوفيق قد شهدت أعمال تطوير خلال الأشهر الماضية، وتحويلها لممشى أهل السويس والذي افتتحه محافظ السويس، الأسبوع الماضي.

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ألعاب مراجيح ذوي الهمم تخصيص السويس حديقة عيد الأضحى

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