«حياة كريمة» تواصل تنفيذ مشروعاتها بقرية الكفور فى كوم أمبو بأسوان

قالت نور الهدى محفوظ، رئيس المجلس القروي لقرية الكفور، التابعة لمركز كوم أمبو بمحافظة أسوان، إن المجلس القروي يشمل 33 قرية ''تابع''، والقرية الأساسية هي الكفور، وجميعهم ضمن مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري.

مبادرة حياة كريمة بقرية الكفور

وأضافت أن الأعمال التي تم إنجازها داخل القرى التابعة للمبادرة الرئاسية شملت الانتهاء من الأعمال بمدرستين للمراحل '' ابتدائي وإعدادي''، وإنشاء وحدتين طب أسرة شامل، بالإضافة إلى أنه تم تخصيص قطعة أرض لإنشاء مركز شباب جديد داخل قرية كان لا يوجد بها أي مراكز للشباب، و أنه تم تسليمه للشركة المسئولة للبدء في الأعمال، كما هناك 2 مراكز للشباب تم إدخلهم ضمن عمليات التطوير.

مبادرة حياة كريمة بقرية الكفور

وأضافت لـ'' الدستور''، أنه بخصوص باقي أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري، فإنه تم تسليم الأوراق الخاصة بعدد المستحقين للسكن الكريم الذين تم اختيارهم بناءً على الشروط التي وضعتها اللجنة، مشيرة إلى أنه تم بدء العمل وجاري إنشاء مجمع للخدمات، فضلًا عن أنه تم تسليم الأماكن المخصصة لإنشاء 4 محطات للصرف الصحي للشركة المسند إليها الأعمال للبدء فيها، وأنه خلال الفتره القادمة سيتم تسليم 4 آخرين، وذلك في أطار تغطية جميع القرى بشبكات الصرف الصحي التي كانوا يفقدونها في السنوات الماضية وتسبب لهم المعاناة.

مبادرة حياة كريمة بقرية الكفور

واستكملت رئيس المجلس القروي لقرية الكفور، بمركز كوم أمبو بأسوان، أن الأهالي لديهم فرحة كبيرة بالمشروعات التي يتم إنشاءها ضمن مبادرة حياة كريمة، حيث أنها ستساهم في تحسين مستوى معيشتهم بشكل جيد، لافتة إلى أن ما يتم تنفيذه في الوقت الحالي في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي كان بمثابة حلم للأهالي يتمنون أن يتم تحقيقه على أرض الواقع، و حاليًا أصبح حقيقة ويعمل بدوره على رسم حياة أجمل داخل القرى ومليئة بكافة الخدمات.