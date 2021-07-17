سالى خليل تعود من خلال الفلكلور البدوى بأغنية «تهز جبال»

طرحت المطربة سالى خليل، أحدث أغنياتها "تهز جبال" على طريقة السينجل على موقع يوتيوب، وهي الأغنية التى تعود بها إلى سوق الغناء بعد غياب دام لأكثر من عامين، خاصة أن سالى حققت نجاحا كبيرا منذ عدة سنوات بعد أن قدمت أغنية "طفيها"، ثم أغنية "الحب ولع فى الدرة" مع المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة.

سالى خليل اعتمدت فى أغنيتها الجديدة "تهز جبال" على شكل موسيقي جديد من خلال مكس بين التراث البدوي والفلكلور، حيث اعتمدت أن تغازل أهل البدو من خلال الأغنية، خاصة أن سالي تميل إلى المجتمع البدوى، لأن والدتها من سيناء .

أغنية تهز جبال تعاونت سالى من خلالها مع المؤلف سافجي، الذي كتب ولحن الأغنية، بينما كان التوزيع مع أسامه عبد الهادي.

وتم تصوير الأغنية على مدار يومين بأطراف القاهرة فى أكثر من لوكيشن اعتمد المخرج محمد القاضي ومدير التصوير رامي عادل في تقديم صورة غير تقليدية وإبراز ملامح ومعايشة أهل البدو من خلال الاستعانة بعدد من الجمال والخيم الصحراوية وإحدى الفرق الاستعراضية وظهرت سالى وهي ترقص على الجمل في أحد مشاهد الأغنية.

وكشفت سالى في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، عن أن الأغنية استغرقت تحضيراتها أكثر من عام ونصف العام من خلال بحثها عن شكل موسيقي وكلمات غير تقليدية، ووجدت أن الفلكلور والتراث البدوي هو أكثر الأشكال التى جذبتها أثناء اختيار الأغنية وتنفيذها، وأنها تعتبر نفسها أو لمطربة تقدم هذا الشكل الغنائي خاصة أنها لها عرق بدوي من ناحية والدتها.

وأضافت سالي، أن غيابها، خلال السنوات الماضية، لم يكن بإرادتها، ولكن بسبب ما مرت به البلاد من جائحة كورونا، خاصة أنها تعكف على إنهاء تجهيزات ألبومها الغنائي المقرر صدوره فى شتاء 2022، وقالت إن أغنية "تهز جبال" هي من ضمن أغنيات ألبومها المقبل، وهناك اتجاه لطرح أكثر من أغنيات الألبوم، خلال الفترة المقبلة، على هيئة سنجلات قبل أن يطرح الألبوم بشكل كامل فى بداية العام المقبل.

سالى خليل

يذكر أن سالى خليل طرحت أغنية وطنية منذ عام ونصف بمناسبة ذكرى 30 يونيه وهي " لولاه" من كلمات إسلام عماد الدين وألحان وتوزيع محمد عاطف الحلو.