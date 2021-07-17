تحرير 105 مخالفة وضبط 1200 كيلو دقيق في حملات على المخابز والأسواق بالمنيا

بالتزامن مع حلول عيد الأضحى المبارك، نفذ عدد من رؤساء الوحدات في المنيا حملات متابعة الحالة العامة بشوارع المراكز والقرى، تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف الحملات الميدانية بالأسواق والمخابز البلدية وكافة القطاعات الخدمية التي يتردد عليها المواطنين.

من جانبه، قاد الدكتور محمد حلمي رئيس مركز أبو قرقاص جنوب محافة المنيا، حملة مكبرة لرفع الإشغالات من شوارع المدينة، أسفرت عن تحرير 30 محضر تعد على حرم الطريق، وتحرير وتنفيذ 170 حالة إزالة إدارية، بالإضافة للمرور على المطاعم لمتابعة مدى الالتزام التام بتنفيذ التعليمات لتوصيل الغاز الطبيعي، كما تم المرور على وسائل النقل العام للتأكد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وأوضح اللواء أركان حرب أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوي، أنه تم تحرير 32 مخالفة تموينية متنوعة خلال المرور على المخابز البلدية والأسواق وعلى أماكن عرض وبيع اللحوم ومحلات الجزارة، حيث تنوعت المخالفات بين (لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية– خبز ناقص الوزن– عدم الإعلان عن أسعار المنتجات).

كما نفذت الوحدات المحلية لمراكز مطاي ودير مواس وسما لوط، حملات مكبرة على المخابز البلدية، حيث تم ضبط 1200 كجم دقيق بلدي مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء، بالإضافة لتحرير 7 محاضر لمحال جزارة لعدم الالتزام بالاشتراطات البيئية والصحية بمركز مطاي، كما تم تحرير 37 مخالفه من خلال المرور على المخابز البلدية والأسواق، منها 3 مخالفات لمحال جزارة، و34 مخالفة للمخابز البلدية، وحررت الوحدة المحلية لمركز سما لوط، 61 مخالفة تموينية متنوعة، منها 60 مخالفة للمخابز البلدية، ومخالفة لذبح لحوم خارج المجازر الحكومية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

حملة علي المخابز بالمنيا

حملة علي المخابز بالمنيا

حملة علي المخابز بالمنيا

حملة علي المخابز بالمنيا

حملة علي المخابز بالمنيا

حملة علي المخابز بالمنيا