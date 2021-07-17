حظر الذبح بالشوارع.. فتح مجازر الشرقية بالمجان طوال أيام العيد

أوضح لواء دكتور إبراهيم محمد متولي مدير مديرية الطب البيطري أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية وغرف فرعية بالإدارات البيطرية بمراكز ومدن المحافظة لإستقبال شكاوى المواطنين أيام عيد الأضحى المبارك والعمل على حلها فورًا، مشيرًا إلى أنه تم توفير كافة إحتياجات المجازر من أدوات النظافة وأدوات الكشف على اللحوم من سكاكين ومطهرات وإجراء أعمال التطهير والتعقيم بصفه يومية وذلك حفاظًا على البيئة وسلامة المذبوحات وتقديمها بشكل يليق بالمواطنين.

أوضح مدير مديرية الطب البيطري أنه تم الإنتهاء من أعمال الصيانة بجميع الأختام وتوفير المادة الملونة المستخدمة لختم اللحوم بجميع المجازر، مشيرًا إلي أنه تم التنسيق مع مديريتي التموين والصحة ومباحث التموين لتكثيف حملات ضبط اللحوم المذبوحة خارج السلخانات والمرور علي محلات بيع اللحوم الطازجة والمجمدة والدواجن والأسماك الطازجة والمجمدة و مصانع اللحوم وثلاجات الحفظ للتأكد من صلاحيه المنتجات المعروضة بالإضافة إلي التنسيق مع مجالس المدن لنقل مخلفات المجازر يومياً حفاظاً على البيئة ومنعا ً للتلوث.

وأكد مدير مديرية الطب البيطري أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية بالمجازر لمواجهة فيروس كورونا بإجراء أعمال التطهير والتعقيم بصفة يومية وإلزام الجزارين والمترددين على المجازر بارتداء كمامات واقيه وقفازات حفاظاً علي صحة وسلامة الجميع.

و كان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد اعلن عن رفع درجة الإستعداد القصوى وإعلان حالة الطوارئ بجميع مجازر اللحوم بالمحافظة وإلغاء أجازات الأطباء البيطريين إستعدادًا لإستقبال عيد الأضحى المبارك، مشيرًا إلى أنه تقرر فتح المجازر لإستقبال الأضاحي بالمجان خلال أيام العيد، وذلك بعد إنتهاء أعمال الصيانة اللازمة من صرف صحي وتوفير مصدر للمياه والكهرباء طبقاً للإشتراطات البيئية والصحية للحفاظ على سلامة اللحوم.

وجه المحافظ مدير مديرية الطب البيطري بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمرور على المجازر للتأكد من جاهزيتها لإستقبال الأضاحي منعاً للذبح خارجها وحفاظًا على نظافة الشوارع وسلامة الذبائح من التلوث، مؤكدًا أنه تقرر تشكيل لجان لرصد عمليات الذبح بالشوارع وتوقيع غرامات كبيرة على المخالفين وذلك طبقاً لأحكام القانون المنظمة في هذا الشأن.