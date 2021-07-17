السبت 17 يوليو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«شباب مصر» يعلن الانضمام لـ«اتحاد الجمهورية الجديدة»: سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق أهدافه

كيان شباب مصر
كيان شباب مصر

تقدم كيان شباب مصر بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعوة حضور المؤتمر الأول للمشروع القومي "حياة كريمة"، أيضًا لشباب البرنامج الرئاسي وخريجي الأكاديمية الوطنية للتدريب، وكذلك لمسئولي "حياة كريمة" على عظمة التنظيم وحسن العرض للمادة الفيلمية عن فاعليات مؤسسة حياة كريمة خلال عامين.

وأعلن كيان شباب مصر تأييده وبشده لفكرة الكيان الجديد الذي طال انتظاره وهو "اتحاد شباب الجمهورية الجديدة"، موضحين في بيان: «أنه شرف لنا أن نعلن انضمامنا إلى اتحاد شباب الجمهورية الجديدة»، مشيرين إلى أنهم سيبذلون قصارى جهدهم لتحقيق أهدافه ورفعة وعلو مكانة هذا الكيان العظيم.

شباب مصر حياة كريمه الأكاديمية الوطنية للتدريب اتحاد شباب الجمهورية الجديدة مؤسسة حياة كريمة

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