السبت 17 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

سياسي

برلماني: كلمة الرئيس السيسي بشأن سد النهضة حملت رسائل واضحة للعالم

النائب هشام الجاهل
النائب هشام الجاهل

أكد النائب هشام الجاهل عضو مجلس النواب، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بشأن سد النهضة، خلال احتفالية المبادرة الرئاسية حياة كريمة يوم الخميس الماضي، حملت العديد من الرسائل الهامة والواضحة للعالم بأسره.

وأشار الجاهل، خلال البيان الصادر له، إلى أن رسالة الرئيس عبد الفتاح السيسي وصلت لكافة الأطراف المعنية بالشأن أزمة سد النهضة سواء إقليمية أو دولية، منبهًا بأن هناك خطًا أحمر وأي تحرك معادٍ سيكون له رد فعل مصري من جانب القياجة السياسية والجيش المصري العريق.

وأضاف عضو مجلس النواب، الشعب المصري يعتمد بشكل كلي على النهر النيل من آلاف السنين، وبالتالي أي تدخل للتأثير على حصتنا في مياه النيل يعتبر مسألة حياة أو موت، كما أن الدولة المصرية منذ بداية الأزمة وهي تحرص على الحل الدبلوماسي وعلى استكمال المفاوضات ولكن كان لابد من وضع حد فاصل للمماطلة والتسويف من الجانب الإثيوبي.

وثمن عدد من النواب فعاليات المؤتمر الأول للمبادرة الرئاسية حياة كريمة، مؤكدين أن هذه المبادرة هي أكبر مشروع ينتصر لحقوق الإنسان في مصر، ويلبي احتياجات الأسر الأكثر احتياجا، وسيساهم في تغيير وجه الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية داخل القرى والريف المصري.

وقال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن ما شاهده على الواقع في المؤتمر الأول للمبادرة الرئاسية حياة كريمة، يؤكد أن هذه المبادرة هي أكبر مشروع ينتصر لحقوق الإنسان على مستوى العالم كله، مؤكدًا أن هذه المبادرة تعتبر واحدة من أهم المبادرات التي أطلقها الرئيس لأنها ستغير وجه الحياة الإقتصادية والاجتماعية داخل القرى والريف المصري على مستوى الجمهورية.

وقالت النائبة نورا على، رئيس لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، إن هذا المشروع من أضخم المشروعات القومية العملاقة ويعد مشروع القرن الـ 21 وأهم إنجازات الجمهورية الجديدة التي تؤكد انحياز الدولة للمواطن البسيط ومحدودي الدخل في القرى والنجوع.

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