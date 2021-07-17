السبت 17 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

إنشاء جهاز «غرب بورسعيد» لتنمية 3075 فدانا

الدكتور عاصم الجزار
الدكتور عاصم الجزار

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بحضور عدد من الأعضاء، والعدد الآخر عبر تقنية الفيديو كونفرانس، تطبيقاً للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، على تخصيص 42 قطعة أرض بـ18 مدينة جديدة، بأنشطة متنوعة (جامعات خاصة – أندية اجتماعية – معهد تعليم عال – مستشفى – مدرسة – مول تجارى – صناعى – غذائى – سكنى تجارى إدارى – سياحى ترفيهى – محطة خدمة وتموين سيارات)، وذلك فى إطار جهود الهيئة لزيادة معدلات التنمية، ودفع عجلة الاستثمار بالمدن الجديدة، وكذا توفير العديد من فرص العمل من هذه المشروعات.

وأوضح وزير الإسكان، أن مجلس إدارة الهيئة وافق أيضاً على إنشاء جهاز مدينة من المستوى التنظيمى (ب) بمسمى "جهاز تنمية مدينة غرب بورسعيد" ليتولى تنمية المساحة المنضمة لولاية الهيئة بمقتضى القرار الجمهورى رقم (550) لسنة 2019، بإعادة تخصيص مساحة (3075.38 فدان) لاستخدامها فى إقامة مجتمع عمرانى جديد، واعتماد الهيكل التنظيمى للجهاز، والذى قمة وظائفه من الدرجة العالية، واستكمال باقى الإجراءات مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، ووزارة المالية.

وأشار الوزير إلى أنه فى مدينة القاهرة الجديدة، تم تخصيص 6 قطع أراضٍ، لإقامة أنشطة سياحية وترفيهية وتجارية وإدارية وسكنية، ومحطة خدمة وتموين سيارات بنزين وغاز، وفى مدينة العاشر من رمضان، تم تخصيص قطعة أرض، بنشاط صناعى، وفى مدينة بدر، تم تخصيص 7 قطع أراضٍ، لإقامة أنشطة تجارية وإدارية، وفى مدينة الشروق، تم تخصيص قطعة أرض، بنشاط تجارى، وفى مدينة السادات، تم تخصيص قطعة أرض، بنشاط صناعي، وفى مدينة دمياط الجديدة، تم تخصيص 5 قطع أراضٍ، لإقامة جامعة خاصة، ونادٍ اجتماعي، وأنشطة تجارية وإدارية وسكنية، وفى مدينة برج العرب الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض، بنشاط غذائى، وفى مدينة الصالحية الجديدة، تم تخصيص 3 قطع أراضٍ، لإقامة مول تجاري، وأنشطة تجارية إدارية، وسكنية تجارية، وفى مدينة حدائق أكتوبر، تم تخصيص 3 قطع أراضٍ، لإقامة أنشطة تجارية وإدارية.

وأضاف الدكتور عاصم الجزار، فى مدينة أكتوبر الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض، بنشاط تجارى، وفى مدينة العبور الجديدة، تم تخصيص قطعتى أرض، بنشاط تجارى إدارى سكنى، وفى مدينة رشيد الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض، لإقامة مدرسة، وفى مدينة سوهاج الجديدة، تم تخصيص 5 قطع أراضٍ، لإقامة جامعة خاصة، وأنشطة ترفيهية، وتجارية، وإدارية، وفى مدينة بنى سويف الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض، لإقامة نادٍ اجتماعي، وفى مدينة أسيوط الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض، لإقامة محطة خدمة وتموين سيارات، وفى مدينة أسوان الجديدة، تم تخصيص قطعتى أرض، لإقامة مستشفى، ونشاط تجاري إداري، وفى مدينة أخميم الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض، لإقامة معهد تعليم عالٍ، وفى مدينة طيبة الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض، بنشاط تجاري.
 

مجلس ادارة هيئة المجتمعات العمرانية وزير الإسكان قرارات غرب بورسعيد إنشاء جهاز غرب بورسعيد

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