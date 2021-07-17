السبت 17 يوليو 2021
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د. محمد الباز
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محافظات

إسماعيل العطار مديرًا لمديرية الزراعة بالإسماعيلية

المهندس إسماعيل
المهندس إسماعيل السيد محمد العطار

أصدر اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، قرارًا بتكليف المهندس إسماعيل السيد محمد العطار، كبير إخصائيين زراعيين بمديرية الزراعة بمحافظة الدقهلية، للقيام بأعمال مدير مديرية الزراعة بالإسماعيلية بناءً على قرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وذلك لحين شغلها طبقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2021، بعد بلوغ الدكتور السيد خليل مبارك وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية، سن التقاعد.

وكرمت مديرية الزراعة في محافظة الإسماعيلية، الدكتور السيد خليل مبارك وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية، لبلوغه سن التقاعد، وذلك في حضور عدد من قيادات مديرية الزراعة وفي حضور النائب رمضان إمام عضو مجلس الشيوخ، والمهندس علي غنيم مدير عام الشؤون الزراعية، والمهندس محمد عفيفي مدير عام مكافحة الآفات للقناة وسيناء، ومديرين عموم المراقبة، والتعاون الزراعي، ومديرين الإدارات بمديرية الزراعة بالإسماعيلية.

ومن جانبه أعرب الدكتور السيد خليل مبارك وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية السابق، عن سعادته بالحب الذى يحظى به من زملائه في العمل، معبرًا عن شعوره بالارتياح لبلوغه سن المعاش حتى وصوله لمحطة "التقاعد" بعد أن أدى واجبه في العمل على قدر استطاعته، مؤكدًا أنه حريصًا دائمًا على معاملة زملائه بطريقة حسنة تتسم بالإخوة والإنسانية، إلا أنه يشعر  بالضيق  والحزن لأن الخروج من العمل التقاعد سوف يحرمه من ممارسة عمله الرسمي الذي كان، ومازال يعتبره رسالة سامية ومقدسة ، قبل أن  تكون مهنة وعمل ، موجها الشكر لكل زملائه الذين عملوا على تنظيم حفل التكريم لتكريمه.

وعلى الجانب الآخر قال محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الظروف المناخية التي شهدتها البلاد أثرت بشكل كبير المانجو مما ساهم في انتشار العفن الهبابي.

وأضاف "محمد القرش" أن وزارة الزراعة قامت بتوفير كافة وسائل مكافحة العفن الهبابي، بالإضافة إلى حملات توعية .

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