السبت 17 يوليو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رفع 190 طن من تراكمات الأتربة والمخلفات بإدفو وأسوان (صور)

أعمال الواحدات المحلية
أعمال الواحدات المحلية في أسوان

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أبرز الأنشطة والأعمال التي تمت وخاصة التي جاءت بناءاً على تعليماته بعد ورود شكاوى ومطالب من المواطنين بالتدخل السريع لحلها، حيث أكد إبراهيم سليمان، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو، بأنه تم رفع 110 من تراكمات الأتربة والمخلفات من بعض الشوارع بالمدينة على مدار يومين، وهو الذي تواكب مع استمرار الأعمال اليومية للنظافة العامة بمشاركة 20 معدة وسيارة نقل ثقيل بأحياء المدينة الثلاثة.

وأشار صابر حسين، رئيس مركز ومدينة نصر النوبة، إلى أنه تم تشغيل الخط الجديد لمياه الشرب بقطر 600 مللى، والمغذي لمدينة نصر النوبة والذي يقع خلف عمارات الإسكان الاجتماعي، وبالتالي تم غلق الخط القديم المتهالك، وأنتهت مشكلة التسريبات المسببة للطفح والبرك والحشائش خلف العمارات والتي قام أحد المواطنين بإرسالها على الواتس الخاص بالمحافظ.

كما تم أيضا حل مشكلة انقطاع المياه بشارع 37 بالسبوع، وتم ضخ المياه للأهالي بعد انتهاء أعمال الإصلاح والصيانة، وهو الذي توازى مع رفع تراكمات الأتربة والمخلفات من الشوارع الرئيسية والعمل على دعم كشافات الإنارة العامة بها.


ورفعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان برئاسة العميد عادل شرشر، 80 طن من تراكمات الأتربة والمخلفات على مدار الأسبوع الماضي ضمن معسكر "قريتنا جميلة ونظيفة" بنجوع قرى أبو الريش قبلي وبحري، وبمشاركة العاملين بالوحدة المحلية لقرى أبوالريش، بجانب عدد من المتطوعين من الشباب والجمعيات الأهلية.

وشمل المعسكر أيضاً أعمال التجميل والتشجير والدهانات وعقود الزينة على أعمدة الإنارة بطريق “أسوان / القاهرة” الزراعي، وهو الذي توازي مع تنظيم حملة للإشغالات استهدفت رفعها من السوق السياحي، وأسواق الشواربي والحارث والسيدة نفيسة، فيما تم رفع تراكمات أتربة ناتجة عن حفر لصيانة الشبكات وسط عمارات السيل الجديد بعد وصول شكوى لإحدى المواطنات على الواتس الخاص بالمحافظ.

أعمال الواحدات المحلية في أسوان
أعمال الواحدات المحلية في أسوان
أعمال الواحدات المحلية في أسوان
أعمال الواحدات المحلية في أسوان
أعمال الواحدات المحلية في أسوان
أعمال الواحدات المحلية في أسوان
أعمال الواحدات المحلية في أسوان
أعمال الواحدات المحلية في أسوان
أعمال الواحدات المحلية في أسوان
أعمال الواحدات المحلية في أسوان
أعمال الواحدات المحلية في أسوان
أعمال الواحدات المحلية في أسوان
أعمال الواحدات المحلية في أسوان
أعمال الواحدات المحلية في أسوان

IMG-20210717-WA0011
IMG-20210717-WA0011
IMG-20210717-WA0015
IMG-20210717-WA0015
أسوان المواطنين محافظ أسوان التدخل السريع الأتربة معسكر

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