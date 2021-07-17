السبت 17 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

البكرى: الحكومة تستهدف دعم الصناعة المحلية للمنافسة فى الأسواق الخارجية

الخبير الاقتصادي
الخبير الاقتصادي أحمد البكري

قال الخبير الاقتصادي أحمد البكري إن، تطوير قطاع الأعمال العام لشركة الدلتا للصلب - أقدم مصنع للحديد والصلب في مصر - يمثل تنمية حقيقية للصناعة .

 

 وأضاف البكري - في تصريحات خاصة للدستور - أن صناعة الحديد والصلب من الصناعات الاستراتيجية الهامة التي تسعي الدولة لتطويرها، مشيرًا إلى أنه يوجد توجه لدى الحكومة لدعم وتنمية الصناعة المحلية  في إطار العمل على دعمها للمنافسة فى الأسواق الخارجية.

 

 أكد البكري أن الصناعة المحلية تمثل أحد المحاور الاقتصادية الهامة للدولة التي تسهم في جلب ايرادات للدولة .

 

وتنفذ وزارة قطاع الأعمال  العام خطة تمويل تطوير مصانع وشركات قطاع الأعمال العام التي تتبعها الوزارة والشركات في تمويل مشروعات التطوير التي يتم تنفيذها في التوقيت الحالي وتتجاوز تكلفتها 45 مليار جنيه .

الحكومة الشركات وزارة مصر مفاوضات فندق اقتصاد عرض مصنع

رئيس التحرير

وائل لطفي

الرئيس الذى حقق أهداف الثورة

الأكثر قراءة

القصة الكاملة.. «التضامن» تكشف تفاصيل واقعة اعتداء سائق على طفل بدار رعاية بالمنوفية

القبض على الموظف المتهم بالتعدى على طفل من ذوى الهمم بدار أيتام فى المنوفية

توقيت صرف معاشات شهر أغسطس 2021| «موعد صرف المعاشات هذا الشهر»

رسمياً.. الزمالك يتخذ أول إجراء قانونى ضد فرجانى ساسى

تاريخ وقفة يوم عرفة 2021.. وعيد الأضحى المبارك

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية السبت 17 يوليو 2021

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

لا تولد قبيحًا أو حساسًا أو منطويًا

ماجد حبته

هل يحكم «الإخوان» أفغانستان؟!

محمد عبد العزيز

الإعلام الرياضى.. بين العقل والجنون

بسنت حسن

قصة حياة في إعلان وجنازة عسكرية لأم الأبطال

عبد الرحيم طايع

إثيوبيا وإفساد موسيقى خرير المياه

د.كريمة الحفناوى

نيلنا حياتنا فلنحافظ عليه ونحميه

مؤمن المحمدي

أهلي وزمالك

مدحت بشاى

في انتظار استضاءات التنوير

صور

صباح الخير علي الشقيانيين

بيعيشوا آخر أيامهم.. سوق الأضاحي

حيل المصريين للهروب من الموجة الحارة

محطة تل أبيب

المزيد

صفقة تبادل أسرى.. مصر تكثف تحركاتها بين حماس وإسرائيل

فلسطين تطالب المجتمع الدولى بتحمل مسؤولياته فى وقف التطهير العرقى بالقدس

الأمم المتحدة: إسرائيل هدمت 474 مبنى فلسطينيا منذ بداية العام الجاري