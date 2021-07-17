البكرى: الحكومة تستهدف دعم الصناعة المحلية للمنافسة فى الأسواق الخارجية

قال الخبير الاقتصادي أحمد البكري إن، تطوير قطاع الأعمال العام لشركة الدلتا للصلب - أقدم مصنع للحديد والصلب في مصر - يمثل تنمية حقيقية للصناعة .

وأضاف البكري - في تصريحات خاصة للدستور - أن صناعة الحديد والصلب من الصناعات الاستراتيجية الهامة التي تسعي الدولة لتطويرها، مشيرًا إلى أنه يوجد توجه لدى الحكومة لدعم وتنمية الصناعة المحلية في إطار العمل على دعمها للمنافسة فى الأسواق الخارجية.

أكد البكري أن الصناعة المحلية تمثل أحد المحاور الاقتصادية الهامة للدولة التي تسهم في جلب ايرادات للدولة .

وتنفذ وزارة قطاع الأعمال العام خطة تمويل تطوير مصانع وشركات قطاع الأعمال العام التي تتبعها الوزارة والشركات في تمويل مشروعات التطوير التي يتم تنفيذها في التوقيت الحالي وتتجاوز تكلفتها 45 مليار جنيه .