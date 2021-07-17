السبت 17 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

انتحار طالب جامعى ألقى بنفسه فى البحر اليوسفى بالمنيا

انتحار
انتحار

انتحر طالب جامعي ألقى بنفسه داخل مياه ترعة البحر اليوسفي أمام مركز العدوة في شمال غربي محافظة المنيا، الجمعة، في ظروف غامضة، وتوالي فرق الإنقاذ النهري البحث عن جثته التي جرفها التيار لانتشالها.

 

وتلقت الأجهزة الأمنية، بلاغًا من أهالي مركز العدوة، بقيام طالب جامعي يدعي "ع.ك.ا"، 18 عاما، بإلقاء نفسه من أعلى كوبري البحر اليوسفي بمدينة العدوة، منتحرا في ظروف غامضة.

 

وانتقل فريق من قوات الإنقاذ النهري للبحث عن جثة الطالب التي جرفها التيار وتعذر انتشالها بمعرفة الأهالي، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وجرى إخطار النيابة العامة للتحقيق والتصرف والتي كلفت إدارة البحث الجنائي باستعجال التحريات حول ظروف وملابسات الواقعة، وسرعة البحث عن الجثة وانتشالها.

 

وكان مركز مغاغة، بشمال محافظة المنيا، قد شهد الاثنين الماضي، انتحار طالب بالصف الثاني الثانوي، من خلال شنق نفسه داخل غرفة بمنزله الكائن بمدينة مغاغة، وأفادت تحريات أولية أجرتها إدارة البحث الجنائي أن سبب انتحاره وقوع مشادة بينه وأحد أفراد أسرته.

 

وكانت الأجهزة الأمنية تلقت إخطارا بانتحار طالب بالصف الثاني الثانوي العام يدعي "ع-خ-ك" 18 عاما، مقيم بمدينة مغاغة، انتقل رجال المباحث الجنائية لمعاينة مكان الواقعة ومناظرة الجثة التي تم التحفظ عليها، وجري نقلها لمشرحة المستشفى العام تحت تصرف النيابة التي باشرت التحقيق، وطلبت استعجال تحريات المباحث الجنائية حول الظروف والملابسات ومعرفة دوافع وقوع الحادث.

المنيا أنتحار طالب جامعي ألقي نفسه في البحر اليوسفي مركز مغاغة ظروف غامضة

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