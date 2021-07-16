الجمعة 16 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

تراث صلاح جاهين في بيت السحيمي وقصور الثقافة.. 27 يوليو

صلاح جاهين
صلاح جاهين

تنظم الجمعية المصرية للكاريكاتير؛ بالتعاون مع متحف الكاريكاتير وصندوق التنمية الثقافية معرضا للفنان الكبير صلاح جاهين وهو من إعداد الفنانين مصطفى الشيخ وفوزى مرسى وهو أول معرض تقدمه الجمعية من سلسلة تراث الكاريكاتير؛ حيث يرى الجمهور أعمالا أصلية للفنان الراحل، وذلك يوم 27 يوليو ويفتتحه الفنان الكبير جمعة فرحات فى تمام الساعة السادسة مساء.

 

يقدم خلال فعاليات المعرض الدكتور حسن فداوى محاضرة فى ختام المعرض عبارة عن دراسة فى أاعمال هذ الفنان العبقرى؛ يتحدث فيها عن جماليات الخط فى أعمال جاهين وأهم ما يميزه عن بقية أبناء جيله كما يقدم لمحة تاريخية عن أسباب إبداع جاهين.

 

المعرض بالتعاون مع متحف الكاريكاتير حيث يقدم الفنان إبراهيم عبلة مجموعة متميزة من مقتنيات متحف الكاريكاتير، كما انه من المقرر ان ينتقل بعد ذلك الى كل قصور ثقافة محافظات مصر ليستمتع محبو الكاريكاتير بفن وابداع صلاح جاهين.

 

محمد صلاح الدين بهجت أحمد حلمي، المعروف بـ صلاح جاهين (25 ديسمبر 1930 - 21 أبريل 1986 م) شاعر ورسام كاريكاتير وممثل مصري يساري الفكر.

 

أنتج العديد من الأفلام التي تعتبر خالدة في تاريخ السينما الحديثة مثل أميرة حبي أنا وفيلم عودة الابن الضال، ولعبت زوجته أدوار في بعض الأفلام التي أنتجها. عمل محرراً في عدد من المجلات والصحف، وقام برسم الكاريكاتير في مجلة روز اليوسف وصباح الخير ثم انتقل إلى جريدة الأهرام.

 

كتب سيناريو فيلم خلي بالك من زوزو والذي يعتبر أحد أكثر الأفلام رواجاً في السبعينيات إذ تجاوز عرضه حاجز 54 اسبوع متتالي. كما كتب أيضاً أفلام أميرة حبي أنا، شفيقة ومتولي والمتوحشة. كما قام بالتمثيل في شهيد الحب الإلهي عام 1962 ولا وقت للحب عام 1963 والمماليك 1965 واللص والكلاب 1962.

 

إلا أن قمة أعماله كانت الرباعيات والتي تجاوزت مبيعات إحدى طباعات الهيئة المصرية العامة للكتاب لها أكثر من 125 ألف نسخة في غضون بضعة أيام. هذه الرباعيات التي لحنها الملحن الراحل سيد مكاوي وغناها الفنان علي الحجار.

 

قام بتأليف مايزيد عن 161 قصيدة، منها قصيدة "على اسم مصر" وأيضا قصيدة "تراب دخان" التي ألفها بمناسبة نكسة يونيو 1967. وكان مؤلف أوبريت الليلة الكبيرة أشهر أوبريت للعرائس في مصر.

 

ينظر البعض إلى جاهين على أنه متبني علي الحجار، احمد زكي وشريف منير. كما أرتبط بعلاقة قوية مع الفنانة سعاد حسني حيث دفعها إلى العمل مع أحمد زكي في مسلسل هو وهي.

متحف الكاريكاتير صندوق التنمية الثقافية الجمعية المصرية للكاريكاتير صلاح جاهين جمعة فرحات

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وائل لطفي

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