«الأطفال المسروقون».. فيلم وثائقي جديد يكشف حقيقة تبني أنجلينا جولي ابنا ليس يتيما

كشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية، عن صدور فيلم وثائقي جديد حول التبني في كمبوديا سيلقي نظرة جديدة على الأسئلة حول ما إذا كان مادوكس ابن أنجلينا جولي قد سُرق من عائلته.

وكانت نجمة هوليوود- واحدة من مئات الآباء الأمريكيين الذين استخدموا لورين جاليندو لتسهيل تبني مادوكس من كمبوديا - على ما يبدو غير مدركين لممارساتها غير الأخلاقية المحتملة.

لكن تظل هناك تساؤلات حول ما إذا كان والدا ابنها الحقيقيان ما زالا على قيد الحياة وقد تم خداعهما من قبل "مجندي الأطفال" في جاليندو، الذين ورد أنهم استغلوا الأسر الفقيرة في المناطق الريفية.

وطُرحت أسئلة حول شرعية "وضع اليتيم" لمادوكس في وقت التبني في عام 2002، حيث يعتقد عمال رعاية الأطفال في كمبوديا أنه ربما تم بيعه من قبل أم فقيرة مقابل 100 دولار.

وفي ذلك الوقت ، قال كيك جالبرو، رئيس وكالة حقوق الإنسان ليكادو- حقق في فضيحة التبني-: "أنا متأكد من أن هذا الطفل لم يكن يتيمًا حقيقيًا ولم يتم التخلي عنه".

ومع ذلك ، قالت جولي إنها بذلت جهودًا كبيرة للتحقق من أن مادوكس ليس له أبوين على قيد الحياة وتؤكد دائمًا أنه يتيم.

وقالت: "لن أسرق من والدة طفلها، لا يسعني إلا أن أتخيل مدى الرهبة التي ستشعر بها".

ولفتت الصحيفة إلى أنه سيظهر تبني أنجلينا في فيلم وثائقي جديد بعنوان The Stolen ChildrenCredit: Chris White الآن، موضحة أن صانعة الأفلام إليزابيث جاكوبس مصممة على كشف الحقيقة حول تبني جاليندو في فيلم وثائقي جديد تصنعه بعنوان الأطفال المسروقون، ومن المقرر أن تسافر إلى كمبوديا في وقت لاحق من العام وتأمل في الحصول على إجابات حول تبنيها ، مما قد يساعد في فهم مئات الآخرين في ذلك الوقت بشكل أفضل ، بما في ذلك مادوكس.

وتعد جاكوبس ، 21 عامًا ، من نفس جيل مادوكس ، 19 عامًا ، ولا تزال ظروف تبنيها من كمبوديا غامضة بعد أن استخدم والديها أيضًا جاليندو.

وبين عامي 1997 و 2001 ، مرت نصف حالات التبني على الأقل من كمبوديا إلى الولايات المتحدة - حوالي 800 من 1600 - من خلال جاليندو وشقيقتها وكالة سياتل الدولية للتبني.

وبعد عام من تبني مادوكس ، تم توجيه تهم إلى جاليندو وديفين ، مع تغريم ديفين بمبلغ مالي قدره 150 ألف دولار لتزوير المستندات للحصول على تأشيرات أمريكية لـ "الأيتام".