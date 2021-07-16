الجمعة 16 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

لإنعاش الاقتصاد.. سول ومنظمة آبيك تتعهدان بالتوزيع العادل للقاحات كورونا

رئيس الوزراء الكوري
رئيس الوزراء الكوري الجنوبي كيم بو-كيوم

اتفقت كوريا الجنوبية والدول الأعضاء الأخرى في منظمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (آبيك)، اليوم الجمعة، على العمل لتسريع الانتعاش الاقتصادي في المنطقة من خلال تسهيل التوزيع العادل للقاحات كورونا.

 

ووفق ما نقلته وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، فقد جاء ذلك خلال قمة خاصة عبر الإنترنت، حضرها رؤساء الدول الـ 21 الأعضاء في منظمة آبيك، وبرئاسة رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن.

 

وأوضحت الوكالة أن هذه القمة ركزت على جائحة كورونا وآثارها الاقتصادية، مبينة أنه كان من بين القادة الذين حضروا القمة الافتراضية، الرؤساء الأمريكي "جو بايدن" والصيني "شي جين بينغ" والروسي "فلاديمير بوتين"، بينما مثل رئيس الوزراء الكوري الجنوبي "كيم بو-كيوم" كوريا الجنوبية.

 

وأصدر القادة بيانا مشتركا عقب قمتهم، ودعوا فيه إلى تيسير الوصول العادل إلى لقاحات فيروس كورونا للتغلب على أزمة الصحة العامة العالمية. كما اتفقوا على تسريع الانتعاش الاقتصادي في المنطقة من خلال تسهيل التجارة الحرة والعادلة وبيئات الاستثمار.

 

كما دعا البيان إلى تعزيز تقدم الابتكارات لخلق المزيد من الوظائف الجيدة والسعي لتحقيق النمو الاقتصادي الشامل للجميع من أجل الاستعداد لمواجهة الصدمات الاقتصادية المحتملة في المستقبل.

 

وشدد "كيم" خلال القمة على أهمية توفير كمية كبيرة من اللقاحات والسماح بالوصول العادل لها، مشيرًا إلى أن حوالي 20% فقط من السكان في دول آبيك، التي تمثل 38% من سكان العالم، تم تطعيمهم ضد فيروس كورونا.

 

كما أوضح جهود سول لتعزيز إمدادات اللقاحات العالمية من خلال شراكات الإنتاج مع شركات تطوير اللقاحات الدولية.

 

ودعا رئيس الوزراء الكوري الجنوبي إلى وضع سياسات مالية "جريئة ومنهجية" لتحقيق الانتعاش الاقتصادي الشامل للجميع في حقبة ما بعد الوباء، وشرح تفاصيل النسخة الكورية من الصفقة الجديدة.

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وائل لطفي

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