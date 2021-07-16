جهود رجال الإنقاذ النهري لانتشال جثتي شقيقين غرقا في النيل بالجيزة

لقى شقيقان مصرعهما غرقا خلال السباحة بنهر النيل في الجيزة، ويواصل رجال الإنقاذ النهري جهودهم لانتشالهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تلقت غرفة النجدة، بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد غرق شخصين بنهر النيل، في منطقة جزيرة الدهب، انتقل رجال الإنقاذ النهري لمحل الواقعة، وتبين أن شاب وشقيقه "طفل" لقيا مصرعهما غرقا خلال السباحة بنهر النيل.

تم الاستعانة برجال الإنقاذ النهرى لانتشال الجثتين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدا لإخطار النيابة المختصة للتحقيق.