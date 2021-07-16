بتكلفة 1.7 مليون جنيه.. افتتاح مسجد الصفا والمروة في «السباعية» بأسوان

كلف اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، السكرتير العام للمحافظة اللواء حازم عزت، اليوم الجمعة، بافتتاح الصفا والمروة بمدينة السباعية والذى تم إنشاؤه على مساحة 300 م2، بتكلفة 11.7 مليون جنيه.

جاء ذلك بحضور الدكتور رمضان عبد السميع وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، والذى ألقى خطبة الجمعة بعنوان "الحقوق والحرمات في خطبة حجة الوداع ".

ومن جانبه أوضح الدكتور رمضان عبد السميع، وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، بأنه تنفيذاً لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعه وزير الأوقاف واللواء أشرف عطية محافظ أسوان جاري افتتاح العديد من المساجد الجديدة والتي وصل عددها حتى الآن إلى 48 مسجداً على مستوى مدن ومراكز محافظة أسوان.

وأشار إلى أنه هناك تشديد على الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والاشتراطات الوقائية داخل كافة المساجد ، مع الاستمرار في تنفيذ أعمال التطهير والتعقيم بصفة دورية من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا.